股票成交量指标上线了，教你如何分析量价关系！

股票的成交量和价格之间的关系是技术分析中所必不可缺的一环,投资者可根据量价关系来判断某只股票的买卖意愿,从而选择买入或者离场。CMC Markets上周正式推出统计股票CFD的成交量指标,具体的添加步骤和参数设置如下图所示。

成交量反映的是市场中的供求关系,指的是在一个单位时间内对某个交易成交的数量。在供不应求的情况下,需求旺盛,买方人数多,成交量放大;若供过于求,则买方较少,市场冷清,成交量萎缩。

在一般情况下,成交量大且价格处在上涨趋势的股票,市场热度较高,容易吸引资金的进入,其趋势较好;而成交量低迷的股票,通常会出现持续下跌或者盘整趋势,没有资金流入,市场不活跃。本文将简单向投资者介绍常见的几种量价关系。

一:放量上涨

放量一般分为温和放量和骤然放量,在股价经历长时间的盘整后,成交量不断萎缩,出现阶段性的地量。此时多方力量逐渐增多,成交量开始出现逐步放大的现象。股价开始攀升,通常处于上涨行情的启动阶段,后市一般看涨,投资者参与积极性增加。

在股票经历了一段时间的攀升后,如果突然出现股价巨量的上涨行情,通常意味着主力借机出货的动机。举个简单的例子,一个商品在出现需求上涨的时候会不断抬升价格,但当周期性需求旺盛期即将过去的时候,商家可能会出现抬价好几倍的现象,这往往意味着后市可能转熊。

二:放量下跌

在股票上涨的启动阶段,主力有时会出现刻意的打压股价行为,其目的是为了大量的吸筹。在股票上涨的途中,股价突然出现放量下跌的迹象,其目的有可能会是洗掉意志不坚定的浮筹,并且达到做T降低成本的目的,后市上涨的概率较大。

在股价在经历一连串的上涨之后,在高位出现成交量萎缩,并且出现放量下跌的行情,这意味着主力可能会不及成本的出货,投资者倾向选择离场。

在股价在经历连续下跌后,突然出现成交量放大式的下跌,这往往是主力借此引发恐慌性抛售,在这个时候股价短期反弹的概率较大。所以散户为什么经常在选择割肉的时候会割在最低点。

三:缩量上涨

当股价涨到一定的高位后,成交量却开始出现逐步萎缩的现象,并且价格的上升动能开始减弱,这意味着市场中愿意接盘的人变少。价格往往会出现上升曲线平缓,若不能形成进一步的向上突破,后市放量下跌的概率会加大。

但有时股价会出现缩量式的连续性上涨,这意味着主力在低位筹集到了足够多的筹码,达到了高度控盘的效果,市场中的分歧较少,卖方稀少。因此只需要少量的资金就可推升股价持续走强。

四:缩量下跌

在股价出现在下跌趋势中,成交量持续萎靡,意味着市场中的买家较少,股票关注度低,意味着价格仍将继续下跌,这就是我们常说的股票天天阴跌。往往最可怕的不是放量下跌,而是迟迟看不见希望的阴跌。

而当股价在经历长时间的下跌后,在某个区域进行缩量盘整,这意味着下跌动能衰竭,后市反转的概率较高

