巴菲特为何仍然看好美股?

巴菲特向伯克希尔·哈撒韦(BRK-B)的股东们发出了自其得力助手查尔·芒格去世后的首封致股东信,并在信中将芒格比作“建筑师”,将自己比作“总承包商”,负责构建芒格的愿景。

2023年,伯克希尔·哈撒韦的市值上升了15.8%,自1964年以来的总增幅达到4,384,748%。

虽然伯克希尔去年的表现不敌标普500(年涨幅为26.3%),但标普500自1965年来的总涨幅仅达到31,223%,远低于伯克希尔的增长水平。尽管如此,巴菲特仍在2月24日发表的致股东信中警告称:该公司已无法维持“如此高水平的的增长”,原因是伯克希尔和其他公司已经对“美国少数几家真正能促进伯克希尔发展的企业翻来覆去地投资了无数次。”

不过他又补充道,伯克希尔的股票“应该会比普通的美国企业表现更好”,因为伯克希尔规模庞大,其净值在标普500公司中占到了6%的份额。

伯克希尔总部位于奥马哈。凭借其“极端保守的财政主义”,该公司的现金储备在去年第四季度末增至1676亿美元,较前一季度末的1572亿美元有显著增长。由于保险承保收益和投资收入较为可观,伯克希尔的营收由309亿美元增至374亿美元,同比增幅达21%。

虽然伯克希尔的现金储备又创新高,但素有“奥马哈的神谕”之称的巴菲特却表示他“从1942年3月11日(第一次购买股票)以来,不记得有任何一段时间是自己没有将大部分净资产投入到股票中的”。

这封致股东信也揭示了伯克希尔目前的持股情况和在美国内外的投资立场。

“无限期”持有美国运通和可口可乐股票

伯克希尔持仓量最高的是苹果(AAPL)股票,占到其股票投资组合的一半。截至2023年12月31日,伯克希尔共持有90,560万股,价值1,743亿美元,在去年第四季度卖出了1,000万股。不过,苹果在致股东信中只提到了一次。

巴菲特详细阐述了对美国运通(AXP)和可口可乐(KO)的看法,并表示伯克希尔看好这两家公司的收益和股息增长,将“无限期”持有这两家公司的股票。截至2023年12月31日,美国运通和可口可乐在伯克希尔投资组合中的持仓市值分别排在第三和第四位,占比为8.2%和6.8%,对应市值分别为284亿美元和236亿美元。

去年,伯克希尔并未买入或卖出这两家公司的股份,2024年也计划维持现状。

对此,巴菲特的建议是:“当你找到一家真正出色的企业后,就要坚持投资下去。耐心总是会有回报的,而且投资一家出色的企业可以对冲掉许多无可避免的糟糕决策带来的损失。”

西方石油公司正在减碳

西方石油公司(OXY)是伯克希尔的第六大持仓,在其投资组合中的占比为4.2%。截至2023年12月31日,伯克希尔持有西方石油公司27.8%的普通股,价值146亿美元,并计划维持目前的持仓量。但巴菲特在致股东信中重申,伯克希尔无意收购或管理西方石油公司。

巴菲特还强调称他尤其看好西方石油公司在美国拥有的大量石油和天然气资产。该公司出色的领导力和在碳捕集方面的投资也是他看好西方石油公司的原因。去年,西方石油公司以11亿美元的价格收购了碳捕集技术公司Carbon Engineering,以期推动建立100多家可利用直接空气捕集技术的工厂,从空气中移除二氧化碳,并将其封存在地下,用于未来生产航空燃料和混凝土等产品。

巴菲特对西方石油公司的CEO Vicki Hollub赞不绝口,认为她正在带领该公司“为国家和股东做正确的事情”。

巴菲特还补充道:“谁也不知道油价在未来一个月、一年或十年会如何变化。但Vicki具备一项非同寻常的才能,了解如何从岩石中分离出石油,这对于股东和国家而言都很有价值。”

巴菲特重金布局日本商社

巴菲特和其他许多美国投资者一样,对美国以外的股票投资比重较低。他在信中写道:“在美国以外,基本上不存在对伯克希尔公司资本配置有意义的候选目标。”

巴菲特并未详细解释自己对于国外投资的立场,仅表示伯克希尔将继续“长期被动地”持有日本五大商社股份。伯克希尔持有的伊藤忠商事(8001:T)、丸红(8002:T)、三菱(MUFG)、三井(8031:T)和住友(8053:T)股份约为9%,今年可能会增加持股量,但巴菲特承诺持股总量不会超过9.9%。

伯克希尔对于这五家商社的投资成本共计1.6万亿日元,而五家公司在2023年年末的市值达2.9万亿日元,涨幅显著。伯克希尔并未使用现金购买日企股票,而是在日本债券市场发行了1.3万亿日元的债券。

巴菲特写道:“我们的债券在日本很受欢迎,我相信伯克希尔的未偿日元债务要高于任何其他美国公司。”

巴菲特认为这些日本公司都遵循着“对股东友好的政策,比美国的惯例要好得多”,因此十分看好这几家公司。而部分人士则认为巴菲特的这一态度推动日经225去年实现了42%的增长(截至3月5日),仅过去一个月的涨幅就达到了10.3%。

常驻日本东京的《福布斯》专栏作家William Pesek表示,巴菲特对于日本企业的支持可能会为日本央行(BoJ)的工作增加难度。他在2月底的文章中写道,日本央行行长植田和男将采取谨慎措施,以防抑制股价上涨的势头。

无论未来会发生什么,巴菲特都向股东保证:“伯克希尔将基业长青。”



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.