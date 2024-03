锂矿股票未来数月能否反弹？

虽然锂矿需求和价格在2023年一路下跌,但2024年锂矿行业有望复苏。以下为您选取了几支值得关注的锂矿股票。

为优化自身资产负债表,Pilbara Minerals已停发季度分红。

由于电动车转型放缓,雅保已下调2030年的需求预测。

考虑到锂行业的“周期性”,赣锋锂业发出了盈利警告。

Pilbara 分红暂停股 由于锂价走低,Pilbara Minerals(PILS:XA)2024财年上半年利润暴跌78%,随后暂停了分红。该公司董事总经理兼CEO Dale Henderson在2月22日的财报中表示:“为优化公司资产负债表,我们已采取审慎的措施进一步保护资本,措施之一就是停发中期分红。”截至今年2月26日,Pilbara Minerals的股价近一年跌幅为2.3%。

雅保 需求预测下调股

由于欧美电动汽车转型速度放缓,Albemarle(ALB)已下调2023年的需求预测。据《金融时报》报道,目前该公司预测未来将需要330万吨锂碳当量,低于此前370万吨的预测量,降幅约为10%。雅保锂业务总裁Eric Norris向《金融时报》表示:“部分(电动车)型号有所推迟,主要集中在北美地区,因此拉长了美国(电动车)的普及时间。”雅保过去一年的股价跌幅为51.2%。

Piedmont Lithium 运营成本股

Piedmont Lithium(PLL)上周同意以3940万美元左右的价格出售其持有的Sayona Mining(SYA:AX)股份,借此优化自身资产负债表。此次出售不会影响该公司在Sayona Quebec持有的25%的股份。Sayona Quebec专注于扩大北美地区的锂产量。今年2月,Piedmont宣布称,考虑到锂价下跌,该公司将裁撤27%的员工,以此降低运营成本。过去一年间,Piedmont公司股价跌幅为80%。

赣锋锂业 利润警告股

今年1月,赣锋锂业(002460:SZ)发布了盈利预警,表示“受锂行业周期性影响,终端需求增速放缓,锂盐产品价格大幅下降”。据估算,该公司2023年净利润跌幅在70%-80%之间,约合人民币42亿-62亿元。过去一年间,赣锋的股价跌幅为48.8%。

智利矿业化工 初创投资股

智利矿业化工(SQM)上周宣布其投资部门SQM Lithium Ventures将向英国初创公司Altilium投资940万美元,专注于为汽车供应链脱碳。智利矿业化工的CEO Carlos Diaz在新闻稿中表示:“通过此次投资,我们可以为新的电池供应链增加价值,同时维持可持续的资源消耗、用水和碳足迹水平。”过去一年间,该公司的股价跌幅为45.5%。

投资锂行业的另一条路径 Global X Lithium & Battery Tech ETF

截至今年2月23日,Global X Lithium & Battery Tech ETF(LIT)持有上述五家公司的股票。截至1月31日,材料在该基金的投资组合中占比为46.6%,信息技术、工业、非必需消费品和能源紧随其后,分别占19.7%、18.1%、14.1%和1.5%。到2月23日为止,该基金近一年跌幅为30.8%,近半年跌幅为24.2%。

截至今年2月26日,Amplify Lithium & Battery Technology ETF(BATT)持有雅保、赣锋、Pilbara和智利矿业化工的股票。到去年12月31日为止,电池技术和电池组件在该基金的投资组合中分别占到23%和9%,电动车占比为20%,镍和锂占比分别为15%和14%。该基金近一年跌幅为27.2%,近半年跌幅为23.4%。



