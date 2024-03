雷·达里奥为何选择在Q4买入这两支金融科技股？

雷·达里奥的桥水基金在2023年第四季度增持了Visa和Mastercard的股票。这两家公司在业内都各占一席之地,因此近年来均维持了可持续的利润和收入增长。

Stockcircle的数据显示,Visa(V)和Mastercard(MA)的股票在2023年第四季度均遭到“超级投资者”的净抛售。

但一大全球著名投资机构却逆势买入,也似乎因此成功获利。

这家机构就是雷·达里奥(Ray Dalio)创立的桥水基金。桥水基金在第四季度购入了237,287股Visa股票和117,673股Mastercard股票。

据Whalewisdom估计,桥水基金该季度购买Visa股票的均价为218.16美元。到去年第四季度末,Visa的股价为260.35美元,也即桥水基金该季度的投资收益率为19.3%,截至今年3月6日收盘时的收益率为28.5%。

Whalewisdom的估算还显示,桥水基金买入Mastercard股票的均价为370.00美元,也即该季度的收益率为15.3%,截至上周四的收益率为27.5%。

关于雷·达里奥

雷·达里奥是著名投资公司桥水基金的创始人,曾短暂从事过农业投资,而后在26岁时成立了桥水基金。虽然达里奥已卸任桥水基金CEO一职,但仍担任该公司董事,并为桥水基金的两位联合首席投资官Greg Jensen和Bob Prince提供积极指导。

截至今年3月7日,桥水基金的投资组合价值约为183亿美元。该投资基金具备多元化的特点,旨在灵活抵御各类意外的经济事件。在桥水基金的投资组合中,消费必需品行业所占比例最高,达22.7%。

推荐阅读:《雷·达里奥的风险平衡之道》

累积价值

上述两支金融科技股均具备一些基本要素,因而才能得到达里奥这类投资者的青睐。

首先,两股均长期维持了较为强劲的利润率。

过去五年间,Mastercard的利润率一直在45%上下浮动。

这点与整体的市场行情形成鲜明对比:FactSet数据显示,标普500(混合指数)2023年第四季度的净利润率为10.7%。即便在2020年新冠疫情的影响下,Mastercard的利率润也仅略低于42%。

Visa的利润率数据更为亮眼。过去五年,Visa的利润率始终维持在45%以上,2023年的净利润率达到52%。

Tema ETF的首席投资官Yuri Khodjamirian此前在接受OPTO Session采访时表示, Visa等公司由于其业务覆盖面广,因此能够维持如此高的利润率。

“Visa已经构建起了强大的支付网络,允许用户随时付款。而很多宣称要为支付领域带来颠覆性变化的金融科技公司,最后无一不采用了Visa的支付渠道,这点很能说明问题……”

“随着时间的推移,Visa不断为自身和客户累积价值,这也能解释为什么Visa的财务数据如此强劲。”

近年来,两家公司的收入和净利润也在稳步增加(2020年除外)。2023年,Mastercard的收入和每股收益分别同比增长了12.9%和15.1%,Visa公司的增幅分别为11.4%和16.9%。

TOLL收益可观

截至3月7日,Mastercard的股价年增幅为31.8%,年初至今的涨幅为10.7%。

Visa则在过去12个月内上涨了26.6%,年初至今的涨幅达7.9%。

由于Visa的支付网络覆盖全球,形成了垄断优势,因此Visa也被纳入了Tema Monopolies and Oligopolies ETF(TOLL);截至3月6日,Visa为TOLL基金的第四大持股,比重达4.8%。自2023年5月成立以来,TOLL增幅为26%,年初至今的增幅达9.2%。

投资者也可通过iShares US Financial Services ETF(IYG)投资上述两支股票。截至3月5日,Visa和Mastercard是该基金的第三和第四大持股,权重分别为9%和7.9%。IYG在过去12个月增长了18.3%,年初至今的增幅为7.1%。



