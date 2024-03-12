雷·达里奥为何选择在Q4买入这两支金融科技股？

雷·达里奥的桥水基金在2023年第四季度增持了Visa和Mastercard的股票。这两家公司在业内都各占一席之地，因此近年来均维持了可持续的利润和收入增长。

Stockcircle的数据显示，Visa（V）和Mastercard（MA）的股票在2023年第四季度均遭到“超级投资者”的净抛售。

但一大全球著名投资机构却逆势买入，也似乎因此成功获利。

这家机构就是雷·达里奥（Ray Dalio）创立的桥水基金。桥水基金在第四季度购入了237,287股Visa股票和117,673股Mastercard股票。

据Whalewisdom估计，桥水基金该季度购买Visa股票的均价为218.16美元。到去年第四季度末，Visa的股价为260.35美元，也即桥水基金该季度的投资收益率为19.3%，截至今年3月6日收盘时的收益率为28.5%。

Whalewisdom的估算还显示，桥水基金买入Mastercard股票的均价为370.00美元，也即该季度的收益率为15.3%，截至上周四的收益率为27.5%。

关于雷·达里奥

雷·达里奥是著名投资公司桥水基金的创始人，曾短暂从事过农业投资，而后在26岁时成立了桥水基金。虽然达里奥已卸任桥水基金CEO一职，但仍担任该公司董事，并为桥水基金的两位联合首席投资官Greg Jensen和Bob Prince提供积极指导。

截至今年3月7日，桥水基金的投资组合价值约为183亿美元。该投资基金具备多元化的特点，旨在灵活抵御各类意外的经济事件。在桥水基金的投资组合中，消费必需品行业所占比例最高，达22.7%。

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累积价值

上述两支金融科技股均具备一些基本要素，因而才能得到达里奥这类投资者的青睐。

首先，两股均长期维持了较为强劲的利润率。

过去五年间，Mastercard的利润率一直在45%上下浮动。

这点与整体的市场行情形成鲜明对比：FactSet数据显示，标普500（混合指数）2023年第四季度的净利润率为10.7%。即便在2020年新冠疫情的影响下，Mastercard的利率润也仅略低于42%。

Visa的利润率数据更为亮眼。过去五年，Visa的利润率始终维持在45%以上，2023年的净利润率达到52%。

Tema ETF的首席投资官Yuri Khodjamirian此前在接受OPTO Session采访时表示， Visa等公司由于其业务覆盖面广，因此能够维持如此高的利润率。

“Visa已经构建起了强大的支付网络，允许用户随时付款。而很多宣称要为支付领域带来颠覆性变化的金融科技公司，最后无一不采用了Visa的支付渠道，这点很能说明问题……”

“随着时间的推移，Visa不断为自身和客户累积价值，这也能解释为什么Visa的财务数据如此强劲。”

近年来，两家公司的收入和净利润也在稳步增加（2020年除外）。2023年，Mastercard的收入和每股收益分别同比增长了12.9%和15.1%，Visa公司的增幅分别为11.4%和16.9%。

TOLL收益可观

截至3月7日，Mastercard的股价年增幅为31.8%，年初至今的涨幅为10.7%。

Visa则在过去12个月内上涨了26.6％，年初至今的涨幅达7.9％。

由于Visa的支付网络覆盖全球，形成了垄断优势，因此Visa也被纳入了Tema Monopolies and Oligopolies ETF（TOLL）；截至3月6日，Visa为TOLL基金的第四大持股，比重达4.8%。自2023年5月成立以来，TOLL增幅为26%，年初至今的增幅达9.2%。

投资者也可通过iShares US Financial Services ETF（IYG）投资上述两支股票。截至3月5日，Visa和Mastercard是该基金的第三和第四大持股，权重分别为9%和7.9%。IYG在过去12个月增长了18.3%，年初至今的增幅为7.1%。



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