供应量锐减——Matthew Sigel谈比特币关键之年

VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel近期与OPTO Sessions展开了对话,就比特币减半倒计时、美国总统大选对比特币价格的影响以及增持比特币储备的地区进行了探讨。

区块链中每添加210,000个区块(也即每四年左右),比特币就会“减半”,而下一次比特币减半预计将在2024年四月出现。

VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel在与OPTO Sessions对话时称:“目前,比特币区块的开采间隔为10分钟,每开采一个区块,解决算法问题的矿工就会收到6.25个比特币的奖励。大概100天后,也就是在四月初到四月中旬左右,比特币算法将再次发生变化,每十分钟的奖励数额会降低至3.125个比特币。”

减半降低了新币进入流通的速率,理论上而言可维持比特币的需求量。Sigel指出,过去的减半事件发生后,比特币价格都在一年内翻了一番。

“如果比特币的供应量受到突如其来的冲击,新币供应量骤减一半,那么价格走势理论上会对此作出强烈反应,在其后的6-12个月内至少出现翻倍增长。”

比特币矿工的博弈论

价格变化背后的机制非常复杂。

Sigel表示,矿工在奖励减半前就没有多少利润,减半后挖矿活动会更加难以为继。因此,矿工不得不做出选择:被迫卖出他们持有的大量比特币(导致短期需求过剩)或直接宣布破产。无论矿工作何选择,利润空间更大的矿工如果能持续运营、找准买币的时机,就能以相对较低的价格扩大市场份额。

找准时机就是关键,但偏偏时机最难把握。Sigel还指出,在减半后的几天至几周内,币价跌幅可能达到20%或更多。

美国11月的总统大选是一大关键里程碑。减半事件往往和美国总统大选同年进行。部分人士(包括Sigel本人)认为这是比特币的发明者中本聪有意而为之。

Siegel表示:“我们可能要等到美国总统大选尘埃落定之后——也就是今年第四季度——才能看到币价实现爆炸性增长。”2020年美国总统大选结束三周后,比特币的价格在当年11月30日突破了(当时的)新高。

供需与通胀

目前各界一致认为,美联储将在2024年结束为期两年的紧缩周期,甚至可能开始降息,降低信贷获取难度。

虽然宽松的货币政策本质上具备通胀属性,但致力于比特币生态系统的风投基金egodeath.capital的创始合伙人Jeff Booth等部分人士认为加密货币供应量是没有上限的,因此可用来对冲通胀。(同时,标普全球的分析员等人士则表示比特币的历史记录较为有限,无法据此作出明确的判断。)

Siegel表示:“我们认为比特币有潜力保护投资者不受法币贬值的影响,这就是其价值所在。”

“如今也有一些国家开采比特币作为财政储备,包括萨尔瓦多、阿联酋、阿曼和不丹。在中东、拉丁美洲和亚洲,比特币的普及度也在上升,且投资者可以通过比特币这种新兴资产类别对美国财政状况表达不满。”

比特币批评人士指出,2022年通胀一路飙升时,比特币价格不增反降,并不能提供有效的对冲。然而,Siegel则认为这一局面是由各国政府采取的通胀应对措施所导致的。

“政策制定者认为通胀上升是由于企业贪利、供应链出现问题所导致的,觉得只要细化对金融行业的管理,就能控制通胀。

但在我看来,层层加码的监管措施是一种弊病,不利于加密货币发展。”



