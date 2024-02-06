中国股市屡破新低，或有超跌反弹机遇

近期A股行情走势

中国股市近日连续走弱，与全球其他主要股指形成鲜明对比。上证指数跌至2635.09，创2019年2月以来的低点。指数ETF中表现分化，其中上证50表现相对稳定，自去年12月以来始终呈现底部震荡，其中主要为银行和中字头国企支撑了指数，四大行持续呈现上涨态势，反映资金的避险情绪。沪深300表现弱势但也存在一些超跌反弹，而中小盘股跌幅较深，中证500和中证1000呈现连续下跌。



上证指数 —— 日线图来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

上证50 —— 日线图来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

沪深300 —— 日线图来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

中证500 —— 日线图来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

中证1000 —— 日线图来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

市场情绪和政策面走向

中国四大行 —— 日线图来源：Tradingview, CMC Markets（2月6日）

从大盘的成交量来看，上证指数在1月底2月初这段时间迎来了加速下跌，同时成交量呈现放大，而此前为缩量阴跌态势，反映当下处于市场的极度悲观情绪中。在过去的两三个交易日指数均出现探底回升，反映资金流入进行抄底，北向资金今日午间休市买入41亿元，近5日累计买入141亿元。政策面上央行进行降准、证监会打击做空以及汇金增持。

接下来A股的可能表现

2月6日中国股市集体反弹，截至午间休市，深证成指、创业板指反弹幅度均超3%，上证指数涨幅相对较小。资金面上，中特估、银行板块资金呈现流出状态，芯片、人工智能等科技领域呈现资金流入。可体现出此前堆积的避险资金流出带动其他板块的上涨，板块风格呈现切换。因此，近期可关注中小盘指数例如中证500、中证1000的超跌反弹机会。沪深300为第二顺位选择，上证50近期反弹力度或不及中小盘，但整体均处于低位。

来源:同花顺（2月6日）

来源:同花顺（2月6日）



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.