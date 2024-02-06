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中国股市屡破新低，或有超跌反弹机遇

A股行情

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Feb 2024, 03:20

近期A股行情走势

中国股市近日连续走弱，与全球其他主要股指形成鲜明对比。上证指数跌至2635.09，创2019年2月以来的低点。指数ETF中表现分化，其中上证50表现相对稳定，自去年12月以来始终呈现底部震荡，其中主要为银行和中字头国企支撑了指数，四大行持续呈现上涨态势，反映资金的避险情绪。沪深300表现弱势但也存在一些超跌反弹，而中小盘股跌幅较深，中证500和中证1000呈现连续下跌。

A股行情-上证指数-日线图上证指数 —— 日线图
来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-上证50 —— 日线图上证50 —— 日线图
来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-沪深300 —— 日线图沪深300 —— 日线图
来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-中证500 —— 日线图中证500 —— 日线图
来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-中证1000 —— 日线图中证1000 —— 日线图
来源：Investing.com, CMC Markets（2月6日）

A股行情-中国四大行 —— 日线图中国四大行 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（2月6日）

市场情绪和政策面走向

从大盘的成交量来看，上证指数在1月底2月初这段时间迎来了加速下跌，同时成交量呈现放大，而此前为缩量阴跌态势，反映当下处于市场的极度悲观情绪中。在过去的两三个交易日指数均出现探底回升，反映资金流入进行抄底，北向资金今日午间休市买入41亿元，近5日累计买入141亿元。政策面上央行进行降准、证监会打击做空以及汇金增持。

接下来A股的可能表现

2月6日中国股市集体反弹，截至午间休市，深证成指、创业板指反弹幅度均超3%，上证指数涨幅相对较小。资金面上，中特估、银行板块资金呈现流出状态，芯片、人工智能等科技领域呈现资金流入。可体现出此前堆积的避险资金流出带动其他板块的上涨，板块风格呈现切换。因此，近期可关注中小盘指数例如中证500、中证1000的超跌反弹机会。沪深300为第二顺位选择，上证50近期反弹力度或不及中小盘，但整体均处于低位。

A股行情-1来源:同花顺（2月6日）

A股行情-2来源:同花顺（2月6日）

 

 


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