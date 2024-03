iShares Global Infrastructure ETF能否在2025年实现增长？

由于基础设施行业得到美国等各国政府的财政支持,因此在市场充满不确定性时,投资基础设施一般是较为安全的选择。但iShares Global Infrastructure ETF(IGF)在过去12个月内的增幅仅达到1.3%。​

IGF基金过去一周的增幅为1.8%,而该基金的第一大持股Aena同期涨幅为5.3%。

Aena的股价在过去12个月上涨了27.4%。

摩根大通和麦格理认为全球基础设施有望实现长期增长。

西班牙机场运营商Aena(AENA:MC)的股价上周上涨了5.3%,推动iShares Global Infrastructure ETF(IGF)基金上升1.8%。

截至今年2月23日,Aena是IGF基金中的第一大持股。Aena公司的股价在过去12个月内实现了27.4%的飞速增长。今年1月,西班牙报纸Expansion报道称Aena正在考虑收购爱丁堡机场。

iSharesGlobal Infrastructure ETF基金追踪标普全球基础设施指数,持有76家国际基础设施企业的股票,涵盖通信、水利、电力和运输服务。截至2月23日,交通运输在该基金的投资组合中占比为40.9%,公用事业和能源占比分别为38%和20.6%。

摩根大通研究显示,基础设施行业过去一直被视为适合进行相对稳定的长期投资,而全球基础设施迫切的脱碳需求等因素则为行业提供了一大支撑。IGF基金过去六个月的涨幅为3.1%,过去一年的涨幅为1.3%。

Aena股价表现强劲

截至2月23日,Aena在IGF基金投资组合中的权重为6.1%。Aena由西班牙政府持股51%,管理西班牙境内的46个机场,客运量在全球机场运营商中名列前茅。2022年,Aena获得了巴西11个机场的运营权。

该公司在2023年前九个月的收入达到38亿欧元,同比增长19.9%,净利润增加至11亿欧元,涨幅为2.2%。

2023年新冠疫情后,和欧洲同类机场相比,Aena所管理的西班牙机场客运量的恢复速度更快,1月至9月的旅客人数达2.166亿人次,同比增长17.6%。

该基金的第二大持股是澳大利亚公司Transurban(TCL:AX),权重为5.1%。Transurban的业务也涵盖运输服务基础设施,包括在澳大利亚和北美地区建造并运营收费公路。

今年2月7日,Transurban公布了2024年上半年财务报告,报告称上半年平均每日流量同比增长2.1%,达到250万次。该公司还表示,由于按比例计算的收费收入增长至18亿美元(增幅为6.3%),因此按比例计算的税息折旧及摊销前利润为13亿美元。

Transurban的股价上周上涨了2.2%,过去12个月上涨了1%。

全球基础设施有望实现增长

通胀上升、地缘政治局势紧张等因素加剧了许多行业的不确定性。相比之下,人们普遍认为基础设施投资较为安全。

麦格理资产管理公司今年1月发布的2024年展望报告显示,由于其“防御力强、可有效抵御通胀激增、收益率相对较高,且获得全球强大的政策支持”,基础设施行业今年有望实现增长。

基础设施行业获得的国家支持包括美国总统拜登签署的价值1.2万亿美元的《基础设施投资和就业法案》,为美国的道路、水利和电力等项目提供资金支持。

全球基础设施中心表示,截至2022年9月,G20国家中42%的公共基础设施资金集中在交通方面,占比第二高的是社会基础设施(17%),如医疗、住房和教育等。

根据IGF基金77支成分股的评级,TipRanks将IGF的买入评级设定为“温和买入”。

六位分析师一致将Aena SME评为“强劲买入”等级,而八位分析师则一致将Transurban评为“持有”等级。



