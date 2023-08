Comment utiliser MetaTrader 4

MetaTrader 4, également connu sous le nom de MT4, est une plateforme de trading populaire parmi les traders forex en raison de ses capacités avancées de graphique, d'outils d'analyse technique et de fonctionnalités d'automatisation. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment utiliser MT4, de l'installation à la passation des transactions.

Installation et configuration

Avant de pouvoir utiliser MT4, vous devez télécharger et installer la plateforme. Vous pouvez télécharger la plateforme ici (en choisissant si vous voulez télécharger pour Windows ou Mac). L'installation est un processus simple en suivant les instructions de l'assistant d'installation.

Une fois que vous avez installé MT4, vous devrez configurer votre compte de trading. Cela implique de saisir vos informations de compte, y compris votre numéro de compte, votre mot de passe et le nom ou l'adresse IP du serveur.

Navigation sur la plateforme

Une fois que vous avez configuré votre compte, vous serez dirigé vers la plateforme MT4. À première vue, la plateforme peut sembler écrasante, mais avec un peu de pratique, vous vous familiariserez rapidement avec ses différentes fonctionnalités.

La fenêtre principale de la plateforme MT4 est divisée en plusieurs sections:

La Watchlist: Cette section affiche les différents instruments financiers disponibles pour le trading, ainsi que leurs prix d'achat et de vente.

La fenêtre de graphique: Cette section affiche les graphiques pour l'instrument financier sélectionné, ainsi que tous les indicateurs techniques que vous avez ajoutés. Le navigateur: Cette section affiche votre compte de trading, les indicateurs et les expert advisors (EAs).

Le Terminal: Cette section affiche l'historique de votre compte, les positions ouvertes et le carnet de commandes.

Placer des trades Pour placer un trade sur MT4, vous devez d'abord sélectionner l'instrument financier que vous souhaitez trader à partir de la fenêtre Market Watch. Une fois que vous avez sélectionné l'instrument, vous pouvez soit double-cliquer dessus, soit cliquer avec le bouton droit et sélectionner "Nouvel ordre".

La fenêtre Nouvel Ordre apparaîtra alors, où vous pourrez sélectionner la taille de votre trade, le stop-loss, le take-profit et tout autre paramètre de trade. Une fois que vous avez défini les paramètres de votre trade, vous pouvez soit placer le trade immédiatement, soit définir des ordres en attente pour exécuter le trade lorsque certaines conditions sont remplies.

Analyse Technique

MT4 offre une large gamme d'outils et d'indicateurs d'analyse technique, vous permettant d'analyser les tendances du marché et de prendre des décisions de trading éclairées. Pour ajouter un indicateur à votre graphique, vous pouvez cliquer sur le bouton "Indicateurs" sur la barre d'outils ou cliquer avec le bouton droit sur le graphique et sélectionner "Indicateurs".

À partir de là, vous pouvez sélectionner l'indicateur que vous souhaitez ajouter, définir ses paramètres et ajuster son apparence. Vous pouvez également enregistrer vos paramètres d'indicateur en tant que modèle pour une utilisation future.

Plus d'informations sur les indicateurs peuvent être trouvées ici.

Trading Automatisé

MT4 offre également un trading automatisé avec des Expert Advisors (EAs). Pour utiliser les EAs, vous devez d'abord les télécharger et les installer sur la plateforme. Une fois que vous avez installé un EA, vous pouvez soit le faire glisser et le déposer sur le graphique, soit le sélectionner depuis la fenêtre Navigator.

Vous pouvez alors définir les paramètres de l'EA, tels que la taille du trade, le stop-loss et les niveaux de take-profit. L'EA exécutera alors automatiquement les trades en fonction des paramètres que vous avez définis.

Conclusion

MT4 est une plateforme de trading avancée qui offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à analyser les marchés et à exécuter des trades. En comprenant comment utiliser MT4, de l'installation à la mise en place des trades et l'utilisation d'outils d'analyse technique et de fonctionnalités d'automatisation, vous pouvez prendre des décisions de trading éclairées et potentiellement améliorer votre performance de trading.



Disclaimer: CMC Markets is an order execution-only service. The material (whether or not it states any opinions) is for general information purposes only, and does not take into account your personal circumstances or objectives. Nothing in this material is (or should be considered to be) financial, investment or other advice on which reliance should be placed. No opinion given in the material constitutes a recommendation by CMC Markets or the author that any particular investment, security, transaction or investment strategy is suitable for any specific person. The material has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research. Although we are not specifically prevented from dealing before providing this material, we do not seek to take advantage of the material prior to its dissemination.