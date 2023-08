一周展望：美国劳动力市场或即将放缓

美联储鲍威尔和欧洲央行拉加德在杰克逊霍尔研讨会上均表示将采取“长期利率更高”的方式继续抑制通胀。 尽管周五美国和欧洲市场均出现反弹,但美股市场本月迄今仍处于跌势。 由于美国债券收益率仍然维持在数十年来的高位,市场震荡难以短期平息,股市或难以扭转8月份熊市。

在美国大公司财告方面,英伟达季度营收远超预期,但由于避险情绪继续引领大盘方向,科技股的反弹或只为短期。继美联储主席鲍威尔给出货币政策指导后,投资者注意力将重新返回经济数据。本周,美国就业数据将受到密切关注,预期美国劳动市场将出现进一步放缓,进而抑制工资增长并缓解通胀压力。美国第二季度GDP的第二次预估数据也将为重要关注点,供市场审视美国经济健康状况。

值得注意的是,中国多家公司第二季度营收业绩均出现超过10%的同比增长,缓解了近期股市的疯狂抛售。这表明虽然过程坎坷,但中国经济仍正在反弹轨道中。但尽管近期的一系列举措,投资者需要更多的经济数据来增强对中国经济的信心。中国7月份的制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将成为本周的市场风向标。同时,中国电动汽车制造商蔚来的第二季度财报可能对近期电动车行业的股价产生重要影响。

澳洲股市本月因矿业股萎靡不振而承压,澳大利亚医疗保健提供商Ramsay因宏观不利因素将股息削减了一半,导致该公司股票暴跌,拖累了医疗保健行业的整体股价。煤矿公司Whitehaven Coal为给必和必拓的炼焦煤矿项目收购而暂停了股票回购,导致股价大幅下滑。锂矿公司Pilbara全年业绩低于预期而被抛售。公司财报仍将成为澳洲股市的关注重点,铁矿公司FMG将于周一宣布2023年全年财报。在经济方面,澳大利亚7月份的零售销售和CPI数据将成为本周焦点。

重点关注动态:

• 债券收益率保持高位:美联储鲍威尔发表鹰派讲话,市场预期未来将进一步加息,周五美国2年期债券收益率升至5.07%,为2006年3月和6月以来的最高水平。

• 美元进一步走强:美元指数连续第六周上涨,自5月31日以来首次收于104上方,而日元和人民币由于各国央行之间的政策分歧而成为最弱的亚洲货币。

• 黄金反弹:避险情绪支撑避险资产,黄金结束了连续四周的下跌。 现货黄金在1,885附近找到支撑,最终站上1,900关键关口,表明在市场不确定性的情况下,贵金属或将再次受到投资者青睐。

• 比特币放缓下跌:由于加密货币市场最近可能已经超卖,比特币成功坚守在 26,000 点的关键支撑位附近。 投资者对法定货币的政策担忧和不确定性也可能增加了对加密货币市场支撑。

本周经济日历 (8月28日-9月2日)



