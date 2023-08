5 outils de graphique MT4 essentiels que chaque trader devrait connaître

MetaTrader 4 (MT4) est une plateforme de trading populaire qui offre une large gamme d'outils de graphique pour aider les traders à analyser les marchés financiers. Bien qu'il existe des dizaines d'outils différents disponibles, certains sont plus essentiels que d'autres. Dans ce post, nous examinerons cinq outils de graphique MT4 essentiels que chaque trader devrait connaître. Vous pouvez vous inscrire à votre compte MT4 ici. CMC Markets vous offre également Autochartist gratuitement lorsque vous ouvrez un compte chez nous. Pour plus d'informations sur Autochartist, comment cela fonctionne et pourquoi vous devriez l'utiliser, rendez-vous ici. Graphiques en chandelier Les graphiques en chandelier sont l'un des types de graphiques les plus populaires dans MT4. Ils fournissent une représentation visuelle des mouvements de prix sur une période donnée, chaque chandelier représentant les prix d'ouverture, de clôture, haut et bas pour cette période. Les graphiques en chandelier peuvent aider les traders à identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, et les renversements potentiels. Moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont un autre outil de graphique MT4 populaire. Ils fournissent une vue lissée des mouvements de prix en moyennant les données de prix sur une période donnée. Les traders utilisent souvent les moyennes mobiles pour identifier les tendances et les points d'entrée et de sortie potentiels. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Bandes de Bollinger Les bandes de Bollinger sont un outil de graphique MT4 basé sur la volatilité qui se compose de trois lignes: une bande supérieure, une bande inférieure et une bande moyenne. La bande moyenne est généralement une moyenne mobile sur 20 périodes, tandis que les bandes supérieure et inférieure sont calculées en fonction de l'écart-type des mouvements de prix sur la même période. Les traders utilisent souvent les bandes de Bollinger pour identifier les conditions de surachat et de survente et les renversements de tendance potentiels. Retracement de Fibonacci Le retracement de Fibonacci est un outil de graphique MT4 qui utilise des lignes horizontales pour indiquer les zones de support ou de résistance aux niveaux clés de Fibonacci avant que le prix ne continue dans la direction initiale. Les niveaux de retracement de Fibonacci les plus couramment utilisés sont 38,2%, 50% et 61,8%. Les traders utilisent souvent ces niveaux pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, ainsi que pour définir les niveaux de stop-loss et de take-profit. Indice de force relative (RSI) L'indice de force relative (RSI) est un outil de graphique MT4 qui mesure la force des mouvements de prix en comparant les gains et les pertes moyens sur une période donnée. Le RSI est généralement affiché sous forme d'oscillateur qui varie de 0 à 100. Les traders utilisent souvent le RSI pour identifier les conditions de surachat et de survente



