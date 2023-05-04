美聯儲暗示加息進入尾聲，美股延續下跌，黃金創歷史新高，後市如何看待？

美聯儲5月如市場預期加息25個基點，符合市場預期。此次會議的聲明相較於3月對暫停加息做出了更加明確的暗示，即刪除了前幾次會議中「一些額外的緊縮措施可能是合適的」的措辭。而對於下一次會議是否會結束加息，鮑威爾強調將取決於後續的數據，但由於當前的通脹水平仍在高位，他表示可能不會過快的降息。

由於美國銀行業風波在4月緩解，以及好於預期的美國大型銀行和科技龍頭的財報業績，和強勁的勞動力市場和服務業經濟，美國三大股指在 4 月份成功收漲。道瓊斯指數上漲 2.48%，標普500 指數上漲 1.46%，納斯達克指數僅上漲 0.04%。市場對美國經濟是否陷入衰退存在一定的分歧。而鮑威爾也表示美國經濟可能避免衰退，即使出現衰退也可能是輕微的。但經濟放緩的趨勢從目前來看沒有改變。製造業PMI連續四個月回暖但仍處於下行趨勢中，消費者支出已經出現放緩或導致服務業通脹在後續幾個月出現下行壓力。

而銀行業的危機似乎並沒有結束，例如近期第一共和銀行破產並被摩根大通收購，以及5月4日早間爆出的西太平洋合眾銀行欲出售其資產的消息令股市在盤後迅速下跌，但隨後有所反彈。

我們自3月中旬以來保持對股指多頭的觀點，其核心邏輯是在通脹居高的背景下，美聯儲加息意味著經濟仍強勁，經濟具有增速，因此股市在加息週期結束前將上漲。在進入4月中下旬後我們修改了觀點，即認為道瓊斯指數在34000附近或面臨阻力。有興趣的朋友請參考：

3.17 – 美股集體止跌收漲，納指創2月最大漲幅，反彈將至？

3.21 – 美國股市或將開始新一輪反彈週期

4.13 – 美聯儲紀要放鴿，經濟衰退預期升溫，美股本輪反彈或結束

從目前的指數走勢來看，暫時符合先前判斷。對於後市的預測，我們的觀點如下：加息利多的前提是CPI處於高位，因此3-4月美股上漲；若CPI持續走低，結束加息則意味著利空。美聯儲現在的想法是，通過觀察5月的經濟數據決定6月是否暫停加息，即加息的條件是經濟數據增長（勞動力市場強勁，非住房的核心通脹居高不下，消費強勁），若這些數據在5月走弱，即意味著股市具有下行壓力。

作為普通投資者而言，對於單月數據的判斷可能較為困難，但通過對整體趨勢的判斷可以得出一些結論，經濟放緩的趨勢將形成（出現衰退就跌的更多，降息將更早；軟著陸意味著通脹下行較慢，股市震盪偏弱，降息將更晚）。在結束加息至降息週期來臨前的這段時間，股市整體或將是承壓的。

技術分析

道指期貨早盤受美銀行業風險重燃的擔憂一度低開，隨後迅速反彈。雖然在5月1日突破34000整數關口但受今年1-2月的密集阻力區域34200 – 34300的壓制，目前價格再次陷入回落。日線結構仍偏向於下行，MACD指標出現頂背離，或存在進一步的下行壓力。明日關注美國4月非農報告，若勞動力市場放緩，失業率走高，對於股市將是利空。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖來源：CMC Markets（5月4日）

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現貨黃金早間受避險情緒的驅動跳空高開，最高觸及2081.4美元/盎司，創歷史新高。但隨後出現大幅度回落，其走勢與股指呈現反向關係。從上文的結論我們判斷股指在後續的月份整體將是承壓的，經濟衰退擔憂可能對黃金形成支撐。因此現階段黃金或將維持偏強的趨勢，從4小時級別來看金價處於震盪上行態勢中，金價在不跌破1970的情況下維持多頭觀點，不排除金價進一步衝擊2100的可能性。

現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖來源：CMC Markets（5月4日）

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