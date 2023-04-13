美聯儲紀要放鴿，經濟衰退預期升溫，美股本輪反彈或結束

美國3月總體CPI增速同比超預期放緩至5%，前值為6%；核心CPI同比上漲5.6%，符合市場預期水平。

在數據公佈後，美國三大股指盤前一度上漲超1%，其原因為通脹的超預期降溫引發了市場預期短期利率的下降。但上漲趨勢未能延續，在美股開盤後大部分漲幅被回吐。

美聯儲紀要引發衰退擔憂，美股轉跌



隔夜發布的3月美聯儲會議紀要中指出，“所有”與會者都同意在3月加息 25 個基點是合適的，但鑑於近期銀行業壓力，“一些”與會者考慮維持基金利率不變。 “一些”與會者指出，如果沒有銀行業壓力，他們會認為在會議上加息 50 個基點是合適的，理由是“持續高通脹”和“近期經濟數據強勁”。 “許多”參與者指出，銀行業的壓力導致他降低了對聯邦基金利率峰值的評估，因為目前的利率水平將具有足夠的限制性。

美聯儲工作人員現在預計經濟將在今年晚些時候進入“溫和衰退”，反映出其對近期銀行業發展的潛在經濟影響的評估。 3月的評估相較於2月更加悲觀，FOMC 2 月會議紀要指出，美聯儲工作人員認為 2023 年經濟衰退“是基準線的一個合理替代方案”。 3 月份的會議紀要指出，FOMC 參與者預計 2023 年 GDP 將“以遠低於其長期趨勢的速度”增長。

與會者再次將通貨膨脹描述為“高得無法接受”，會議紀要將 2 月份會議紀要中的“可喜的下降”替換為“向上修正價格”和“進展慢於預期”。與會者還觀察到核心服務（不包括住房）通脹放緩的“少量證據”（ 2 月份會議紀要中的措辭為“較少證據”）。雖然工作人員將其 2023 年第四季度的核心通脹預測上調 0.3 個百分點至 3.5%，但他們還預計核心通脹將在新的衰退基線下“大幅放緩”，到 2024 年降至近 2%。

偏鴿的美聯儲會議紀要意味著5月可能為最後一次加息，這是基於當前進展慢於預期的核心服務通脹上，因此需要一些額外的措施。利率峰值或在5%-5.25%。

然而通過一些近期的數據來看，美國經濟在下半年陷入“溫和衰退”的可能性非常大。

通過下圖可以看出，在過去的70年中，美國的ISM製造業新訂單指數在低於44-45後，美國經濟都陷入了一定程度的衰退（圖中下方黃色區域）

美國ISM製造業新訂單指數來源：Tradingview, CMC Markets.

通過下圖可以看出，美國2年期與10年期國債收益率自去年7月出現倒掛後，最大倒掛幅度達到103個基點（在3月上旬銀行業爆發危機時），但隨後倒掛程度開始收窄，截至4月12日，收窄至54個基點。從過去的40年的表現來看，每當收益率出現倒掛後，美國經濟都陷入了衰退（灰色陰影），而衰退通常發生在收益率倒掛出現極值後開始收斂並進入正值的階段，原因是經濟衰退引發市場預期短期利率將下降。

美國10年期國債收益率 - 2年期國債收益率來源：Fred

從美國的房地產市場來看，自2022年6月開始，由於美聯儲開始激進加息，房價月度增速出現急劇放緩，並在後續的幾個月出現月度下跌的情況。在本世紀美國的房地產市場僅在21世紀初的互聯網泡沫危機、2008年次貸危機、2020年新冠疫情期間出現了房價環比下跌的情形。而這些時候均出現了經濟衰退。

美國房價指數環比來源：TradingEconomics

因此，美聯儲在5月可能為最後一次加息，而我們之前已經給出了觀點，繼續加息則意味著經濟強勁，股市上漲；但結束加息意味著經濟失去增速，美股則開始轉跌。考慮到距離加息還有近3週的時間，投資者可能會在加息前減持倉位規避風險。而作為普通的投資者，追求極致並不是一個明智的選擇，沒人能知道市場的高點在哪，但市場的風險是可預見性的。

道瓊斯工業指數昨日最高觸及33950，從日線結構上看價格已經反彈至下跌趨勢線的阻力位34000附近。預計該位置附近將成為本輪反彈的高點。



道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月13日）

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