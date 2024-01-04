小米首款電動車SU7能否支持股價起飛？

自12月28日小米召開了首場技術發表會以來，小米股價在當日沖高回落後連續4日下跌，累計跌幅約8%。



雷軍在記者會上強調了其五大先進技術，分別為1）三款超級電機，已量產上車的與匯川技術聯合研發的21000轉的V6/V6s，自研的計劃於2025年上車 的27200轉的V8s，和實驗室預研已實現的35000轉的超級馬達。 高於特斯拉Model S的20000轉和保時捷Taycan Turbo的16000轉；2）800V碳化矽高壓平台，最大電壓871V，和全球最高體積效率77.8%的CTB技術。 小米還推出了與寧德時代共同開發的倒置電池技術，可在極端情況下向下釋放能量，保護乘客的安全。 3）自研9100噸一體化壓鑄技術，高於特斯拉上海工廠的和問界M9的9000噸；4）在智能駕駛方面，計劃於2024年底在100個城市推出NOA（自動駕駛導航）自動 駕駛；小米計劃在2024年成為一級自動駕駛平台；5）借助HyperOS和小米豐富的互聯網應用/物聯網生態系統，實現全面的智慧座艙連接。

股價為何不漲反跌？

雷軍在發表會中表示SU7的售價可能較高，可以看出小米想透過這款車擠入中高端路線，改變先前外界對小米的產品追求「性價比」的看法。 然而，其技術發布會中披露的技術並沒有得到資本的認可，其電池CTB和一體化壓鑄技術與同行並沒有形成明顯的差別，電機方面可能是個亮點，目前上車的V6/V6s為聯合研發 ，其自研的高轉馬達V8s目前還未完全落地。 目前中國新能源車在硬體領域進行內卷，即使在參數上獲得領先，但因缺乏創新也難以說服資本。 而小米擅長的其生態系統並沒有在發表會上得到完美的詮釋，例如智慧座艙方面。

售價方面可能仍是資本所關注的焦點，由於硬體上的猛堆料，加上各種研發、行銷、門市的成本，這輛車的售價可能並不會那麼便宜。 最新發表的極氪007或成為直接競品，其參數配置上與小米SU7接近，定價在20.99 – 20.99萬，或影響SU7的定價，預計也在這個價格區間內。

可以說，小米SU7在參數上或存在優勢但並沒有明顯的創新，畢竟電動車的極速在城市道路中可能並沒有那麼重要，其廣受好評的外觀和智能座駕可能是明顯賣點，但最終銷量 如何或取決於定價和雷軍的營銷能力。 小米手機在過去一直走的是性價比路線，其「低端」的印象深入人心，大部分的用戶屬於對價格較為敏感的人群。 若在定價上不具優勢，一家剛進入造成領域三年的企業能否獲得粉絲的認可將是未知數，但其過猛的堆料意味著價格可能不具備優勢。

小米股價分析

小米股價在發表會後連續下跌，成交量出現放量，今日價格衝高回落，整體縮量，目前來看買盤力量較弱。 價格目前測試60日均線，若跌破或進一步測試平台支撐14。 若跌破該水準或意味著後續更深的下跌幅度，短期觀點偏空。

小米 （1810.HK） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月4日）



