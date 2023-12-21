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美股突發跳水脱離高位，接下來或面臨調整？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Dec 2023, 13:00

當地時間週三，美股在開盤後曾一度小幅走高，其中納指100續創歷史新高16860，但隨後突發跳水，其中道指跌1.27%，標普500跌1.47%，納斯達克綜指跌1.5%。


美股跳水的原因可能與美聯儲一些官員的言論有關，即使美聯儲主席鮑威爾在12月的利率政策會議中釋放鴿派降息信號，但近期美聯儲官員頻繁對該預期進行回擊，例如美聯儲哈克昨日表示目前抗通脹任務尚未完成，不需要再度加息，經濟軟着陸的過程可能坎坷，當下經濟放緩的速率大於數據，美聯儲不會立即降息。鷹派言論與鮑威爾此前偏鴿的説法形成預期差，為當下的樂觀情緒潑了一層冷水。當然，隨着假期的臨近，指數創新高將引發多頭獲利了結的情緒越來越重。


此外，紅海水域近期的衝突持續發酵，能源價格也企穩出現反彈，在近幾個月油價與指數大體呈現反比趨勢運行，如下圖所示。其主要邏輯為，1）地緣政治衝突利好油價，利空股市。2）經濟數據放緩，需求不足利空油價，但數據放緩引發的降息預期利好股市。

標普500指數（黃） vs WTI原油（藍）
來源：Tradingview, CMC Markets（12月21日）

近期油價或有反彈的基本面條件，例如地緣衝突和產油國新增的減產進入執行階段，若自願減產執行充分或造成一定的供應缺口，當然這是未知數。此外，需求端是否在明年一季度大幅萎縮也有待觀察。若上述基本面符合，油價或面臨反彈，而股市則面臨調整壓力（經濟好於預期，降息不及預期）。


CME的FED Watch對明年的降息路徑給了樂觀的預測，如下圖所示，最快或於明年3月進行首次25個基點的降息，至6月累計降息75個基點的概率為65.8%，至9月累計降息125個基點的概率為55.6%，這比美聯儲所釋放的信號更為樂觀。而滿足這個降息幅度的條件在於經濟降温的速率大於美聯儲的預測。
 

來源：CME

如果説降息預期是美股創新高的主要推動力，那麼降息不及預期則會限制上漲，即通脹頑固。


如果降息符合或超預期，這意味着經濟下行速率更快，硬着陸風險加大，這引發衰退擔憂情緒。


綜合來看，美股在創新高後，在2024年或面臨一次較大規模的調整。

納斯達克100 （NDAQ 100 Cash） —— 4小時圖
來源：CMC Markets（12月21日）

 

 

 


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