1月市場展望：樂觀的降息預期或迎來修復

樂觀的降息預期或被修復，美股或在1月迎來修復



隨着美聯儲主席鮑威爾在12月中旬的利率會議中意外轉鴿，市場開始對美聯儲在2024年的降息進行了提前定價，即使美聯儲官員表示不考慮在一季度進行降息。但市場樂觀的預期美聯儲或最快在2024年3月進行第一次降息，CME的FED Watch預測美聯儲在3月20日的會議上降息25個基點的概率高達71%，年內或進行125個基點的降息，這遠遠高於美聯儲的點陣圖預測水平。隨着當前市場空前的樂觀情緒，納指100，道瓊斯工業指數均在12月創歷史新高，市場處於極度貪婪情緒當中。



此次美聯儲的轉鴿降息並不是因為通脹下降到目標區間，目前總體CPI同比仍處於3%以上，核心CPI同比處於4%。意外的轉鴿或因對美債流動性的擔憂，長債在拍賣市場中的表現持續低迷。



擺在美國政府面前的難題是，隨着全球主要國家去美債的進程加速，為新增的美債找到買家是令人頭疼的問題，隨着隔夜逆回購資金從最高峯的2.6萬億下降到8000億，這些為美國財政部融資的資金預計將很快消耗完畢。美聯儲若進行大幅寬鬆接盤美債，這會導致通脹捲土重來的擔憂，尤其是在當下通脹未觸及目標，以及地緣政治不穩定的環境之下。美聯儲很有可能降息不及預期，而美財政部在明年的預算赤字率達到6.8%，財政缺口1.85萬億，隨時面臨政府關門的風險。



除了上述所提到的系統性風險之外，投資者還將關注1月的美股財報季，包括美國銀行股和科技巨頭。市場或重點關注科技股的業績能否如同上個季度保持較高的增速，以及下個季度的指引。例如特斯拉能否完成交付目標，以及毛利率是否迎來改善。蘋果iPhone 15的銷量在華為新5G手機的出現下受到的影響，以及英偉達在華業務的收入受芯片法案新規的影響等。

美元指數短時間或不會跌破100



市場對美聯儲的降息預期促使美元指數持續走弱，觸及101.5附近。歐元兑美元突破1.1整數大關，英鎊兑美元突破1.27。其中歐洲央行管委在12月利率會議上排除了後續進一步加息的可能性，但他們對降息並沒有釋放出明顯的信號，即使通脹下降的足夠快，但相比於美聯儲官員而言表現的相對鷹派。



市場預期歐洲央行可能最早在3月7日的利率會議中為降息打開大門，如果在這個期間的數據走弱的話。若後續歐洲央行出現如美聯儲一般的轉鴿，或一定程度上支撐美元指數。



因此，我們認為現階段美元指數或不會跌破100，或跌破後迅速收復該關口。其主要邏輯為押注美聯儲當下極度樂觀的降息預期得到修復，以及歐洲央行的政策轉向預期。

黃金價格短線價格偏高，等待修復後的低吸機會



隨着黃金價格在12月突破歷史新高至2148美元/盎司後，在經歷了大幅調整至1980美元后再度上漲，目前價格上漲至2065美元，其上漲邏輯與前文中股市上漲邏輯類似，即降息預期壓低10年期國債收益率，以及地緣政治衝突推升黃金上漲。



隨着市場押注美聯儲2024年的降息、地緣政治衝突、衰退避險需求、美元信用的下行所導致的黃金需求上升，黃金或具備長期上漲邏輯，一些機構給予黃金2500美元的目標價。從目前來看，該目標價有些過高。雖然長期看漲邏輯無太大問題，但投資者需要思考的是短期邏輯引發的上漲是否面臨修復的可能，即過度的美聯儲降息預期以及地緣衝突方面。若降息預期得到修復，或使債券收益率重新反彈，從而壓低金價。地緣衝突方面對金價僅起到短期催化作用，持續性影響不強。至於經濟衰退的避險需求，通常情況若發生衰退，初期恐慌或引發資產被拋售，黃金也難以倖免，因黃金在美聯儲的放水刺激下也具備了一定的投機屬性。因此，黃金價格短期或有些偏高，投資者應耐心等待低吸機遇。

WTI原油或重回75 – 80區間



WTI原油在12月中曾一度跌破70美元，但在美聯儲利率會議、以及紅海衝突爆發後企穩反彈，目前回到75美元之上。預計WTI原油在1月或延續反彈，整體活動區間在75 – 80美元。理由如下，1月全球數據或不會大幅走弱，市場不會對衰退預期進行定價。產油國減產落實或一定程度上造成供應缺口，當然這取決於他們自願減產的執行率。中國1月經濟數據或修復，節前基建發力，出行消費需求增加等。紅海局勢方面目前來看有所穩定，但仍面臨不確定性風險。



