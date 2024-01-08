一週展望：美國12月CPI、美國銀行股Q4財報業績

本週重要經濟事件和數據

日本12月東京CPI —— 週二

由於日本的通脹和工資增長水平均呈現放緩，日本央行在去年12月的政策會議上維持鴿派寬鬆政策，讓市場普遍感到失望。這也造成了日元近期再度迎來貶值。從本週的預期來看，通脹可能仍呈現下行趨勢，市場預期日本12月東京總體CPI同比從2.7%放緩至2.5%，12月核心CPI同比預計從2.3%放緩至2.1%。這意味着日本央行退出負利率的門檻在今年仍然較高，至少現在看不到任何轉變。

美國12月CPI —— 週四

11 月份美國總體CPI同比從 3.2% 放緩至 3.1%，市場一直希望美聯儲可能在2024年降息，或許是在3月底之前。 然而，美聯儲官員卻對這些預期潑了一盆冷水。 儘管美國經濟表現良好，但在通脹仍高於美聯儲 2% 目標的情況下，提前降息的論點似乎難以成立。 並且，上週五公佈的非農數據均好於預期，這可能意味着過度的降息預期或迎來糾正，並打壓市場的樂觀情緒，我們看到了美股在1月的第一個交易周均迎來回落。本週的通脹數據或對美國第一季度是否降息帶來一定影響。市場預期12月總體CPI同比反彈至3.3%，核心CPI同比預計小幅從4%放緩至3.8%。若通脹仍然居高不下，降息時間可能會推遲到今年晚些時候。

中國12月CPI ，貿易數據—— 週五

中國11月的CPI再次進一步收縮，同比下降0.5%，環比下降0.5%。PPI同比下降3%，環比下降0.3%。市場預計12月數據降幅較上月有所收窄，但仍呈現疲軟態勢，預計12月CPI同比下降0.3%，PPI同比預計下降2.7%。

進出口數據方面，市場預計12月以美元計算出口同比上漲1.6%，或自去年4月以來連續兩個月錄得增長，反映出口呈現回暖態勢。進口同比預計0%，較上月的-0.6%有所回暖。

美國銀行股Q4財報

1月12日（盤前）

摩根大通：EPS預計3.65美元；營收預計359.3億美元

花旗：EPS預計1.04美元；營收預計為188.8億美元

富國銀行：EPS預計為1.15美元；營收預計為203.4億美元

美國銀行：EPS預計為0.68美元；營收預計為217.1億美元

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件公佈

週二：日本12月東京CPI（月率/年率）

中國12月M1, M2貨幣供應（年率）

中國12月新增人民幣貸款

中國12月社會融資規模

歐元區11月失業率

週三：美國11月批發銷售（月率）

週四：美國12月CPI（月率/年率）

週五：中國12月CPI、PPI（月率/年率）

中國12月進出口（月率/年率）

美國12月PPI（月率/年率）

摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行Q4和全年業績

本週重要產品關注

納斯達克100（NDAQ 100 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月7日） 納指100上週連續下跌，價格承壓於5日均線，目前測試第一支撐16150，若跌破或進一步下行至15780。MACD指標形成死叉。

香港恆生指數（HSI Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月7日） 恆指在反彈至17000後再度回落，成交量持續形成縮量，在過去的3個交易日均呈現反彈無力，承壓於5日均線。或再次出現向下之勢頭，下方支撐16000。

現貨黃金（XAU/USD - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月7日） 現貨黃金上週連續回落，目前測試趨勢線支撐2025 – 2030。MACD形成連續高位背離，若跌破趨勢線或有失守2000的風險，下方支撐關注1975，1945。

道富金融業精選ETF（XLF） —— 日線圖



來源：CMC Markets（1月7日） 金融ETF自去年12月中旬以來呈現高位盤整態勢，但技術指標出現明顯背離。本週關注銀行股財報業績，市場普遍預計淨利息收入或隨着加息效應的來臨普遍下滑，影響營收。這可能使市場重新定價分子端，從而導致股價出現回落。



