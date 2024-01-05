美國銀行股Q4業績前瞻：警惕市場定價淨利息收入的下降

美國銀行股Q3業績回顧



上個季度，鑑於強勁的就業市場和健康的居民資產負債表，美國經濟表現出充足的韌性。多數大型銀行的業績普遍好於預期。營收方面，摩根大通營收同比增長22%，為398.74億美元，大幅領先於同行，得益於接收第一共和銀行後帶來的淨利息收入的增長。其他銀行例如花旗銀行、美國銀行、摩根士丹利和富國銀行，營收分別同比增長9%、3%、2%和6.6%。而高盛的營收同比下降1.3%，為118.2億美元。



在高利率環境下，美國各銀行在利潤上的表現差異明顯。信貸違約率的上升導致了銀行壞賬準備金的增加，以及持續的加息造成的收益率上升使銀行持有債券價值面臨下跌。並且，借貸成本的上漲抑制了居民和企業的融資需求。高盛淨利潤同比下跌33%，主要因市場投資環境低迷導致，財富管理部門收入大幅下降，並且在出售貸款平台GreenSky造成了損失。摩根士丹利淨利潤下降9%，主要受到投行和財富管理業務的拖累。但摩根大通、富國銀行淨利潤大幅增長，分別同比增長35%和61%。因淨利息收入的增長帶來了超額收益，富國銀行個人銀行和貸款業務佔總比重的45%，美聯儲的加息導致了貸款利率的大幅上漲，而疫情期間的低息存款導致利差迅速擴大，增加了淨利息收入。但由於貨幣政策的滯後效應可能將逐步顯現，這種淨利息收入的高增長難以持續維持高位。

美國銀行股Q4大幅上漲，得益於降息預期帶來的風險偏好回暖



自2023年11月以來，由於市場開始定價美聯儲將結束加息，並可能在2024年降息，利率前景趨向温和，風險偏好的回暖促使美國銀行股大幅上漲，投資者預計隨着利率的下行，此前受到嚴重拖累的投行和財富管理業務將迎來提振。但從目前來看，由於高利率的滯後效應將逐步顯現，高息存款的大幅流入和較慢增長的貸款業務導致了銀行淨利息收入面臨下降風險。此外，在高利率環境下，市場投資環境的低迷導致了交易收入持續下降。此外，商業貸款、信用卡貸款的情況呈現惡化，違約率的上升促使銀行繼續增加壞賬準備金，而這些將抵消投資銀行業務收入的回暖。前景的惡化與持續上漲的股價形成鮮明對比，很顯然，目前資本市場還沒有對其進行定價。

美國銀行股Q4業績日曆

1月12日（盤前）

摩根大通：EPS預計為3.64美元；營收預計為359.3億美元，同比下降24.2%。

美國銀行：EPS預計為0.68美元；營收預計為217.1億美元，同比下降37.8%。

富國銀行：EPS預計為1.15美元，營收預計為203.4億美元，同比下降15.3%。

1月16日（盤前）

高盛：EPS預計為4.76美元，營收預計為106.9億美元，同比下降48.9%。

摩根士丹利：EPS預計為1.15美元，營收預計為124.1億美元，同比下降36.9%。

1月17日（盤前）

花旗銀行：EPS預計為1.04美元，營收預計為182.5億美元，同比下降40.1%。

數據來源：Earnings Whispers

美國銀行股趨勢分析

銀行股的漲勢在12月中下旬開始出現放緩，成交量日益衰竭。考慮到當下市場還沒有對業績的大幅下降預期進行定價，我們認為銀行股在2024年的第一季度整體傾向於調整。技術指標MACD出現頂部背離跡象。



美國六家主要銀行 —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月5日）



