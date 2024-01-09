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特斯拉Q4業績前瞻：利潤率仍是影響股價的關鍵因素

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

09 Jan 2024, 15:15

特斯拉Q3回顧


特斯拉在2023年上漲了102%，因在年初進行了降價，交付量在前兩個季度均大幅上漲，分別交付了440,808和479,700輛。然而，由於在第三季度工廠面臨升級，導致了交付下滑至430,488輛。上個季度特斯拉營收233.5億美元，同比僅增長8.8%。經調整後的EPS為0.66美元，同比下降37%。毛利率為17.9%，連續三個季度低於20%。


由於第三季度業績不佳，特斯拉的股價在去年10月下旬曾一度跌破200美元，但由於受美聯儲降息預期的影響，該股價自去年11月以來持續反彈，基本收復了第三季度財報公佈後的所有跌幅。

 

這個季度需要關注什麼


特斯拉在第四季度的交付量超出了華爾街的預期，生產了494,989輛汽車，交付了484,507輛汽車。其中Model 3/Y交付了461,538輛。2023年全年交付181萬輛汽車，超過了180萬輛的目標，但未達到馬斯克的200萬輛的目標。雖然交付創歷史新高，但資本市場對這個消息的反映平淡，特斯拉的股價在1月的第一週連續走弱，下跌4.42%。投資者將重點關注第四季度的毛利率表現，特斯拉在11月將中國地區銷售的汽車進行了連續四次漲價，主要是迫於利潤下滑的壓力進行的調整，還有一方面原因是銷量排名在華下降，受其他新能源汽車降價帶來的競爭影響。做出的漲價行為或利用粉絲“買漲不買跌”的心理，從而促進銷量增長。但特斯拉在2023年的最後一個季度下調在美國和加拿大銷售的庫存車價格，主要是為了應付高利率對消費者情緒的影響，這意味着第四季度的毛利率可能繼續走弱。

 

特斯拉在2024年的表現


展望2024年，新能源汽車將進入去補貼的時代，例如德國對電動汽車的補貼計劃在2023年的12月18日結束，法國也開始收緊補貼，截至12月15日，該國限制了對歐洲製造的電動汽車最高7000歐元的補貼。此外，美國的《通脹削減法案》表明電動車上的電池來源於受關注國家實體將無法享受7500美元的税收抵免。


歐美國家的補貼政策退坡，以及高利率所造成的低需求將促使特斯拉持續維持低價策略，利潤率可能難以明顯改善，並且經濟下行的預期可能會對銷量帶來影響。


在中國市場方面，多箇中國車企在2024年仍然進行了降價活動，這意味着價格戰仍然是中國市場的常態化表現。且有新的車企入局，例如小米，預計競爭將更加激烈。特斯拉的主要競爭對手比亞迪在第四季度首次超越特斯拉，成為全球第一，第四季度銷售了526,409輛電動汽車，全年累計銷售302.4萬輛電動汽車。特斯拉只能通過低價策略來維持目前的市場份額，新發布的Cybertruck雖然足夠吸引消費者，但馬斯克表示實現量產面臨巨大挑戰。

 

特斯拉Q4業績預測


發佈時間：1月24日盤後
EPS：0.6美元
季度營收：242.1億美元，同比下降0.4%

數據來源：Earnings Whispers


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