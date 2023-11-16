騰訊Q3業績創高，股價的反彈能否延續？

騰訊控股第三季度收入同比增長10%至1546億元。在線廣告業務激增，同比增長20%至257億元。其遊戲業務在監管的放鬆環境下反彈增值服務收入同比增長4%至757億元，國際遊戲收入同比增長14%，佔總收入的30%；本土遊戲收入同比增長5%。金融科技與企業服務收入同比增長16%至520.5億元，佔總收入的34%，創歷史新高。這得益於財富管理服務和在線交易的業績改善。



騰訊第三季度的整體毛利率也繼續改善，為47.5%，達到 2018 年的水平。該公司將這一改善歸因於其取消不盈利的業務，這是該公司在最近幾個季度明確的戰略。但淨利潤較上年同期下降 9% 至 361 億元.



在生成式人工智能方面，騰訊表示仍處於提高點擊率的早期階段，他們已經開始向廣告商合作伙伴提供生成式人工智能工具，實現基於文本的廣告素材生成以及針對不同庫存生成多尺寸的素材，最終目標是提高點擊率。對於美國新的芯片出口限制對其業務的影響，騰訊表示，已積累了大量英偉達芯片供應，以維持短期內其人工智能模型的發展，現在將還尋求AI芯片的國內供應。

股價方面表現



騰訊股價在10月底築底後一路拉昇，距低點的282.6港元反彈了約15%。表現良好的三季報促使股價在16日高開，但並未延續漲勢，早盤高開低走，整體呈現震盪走勢。



日線結構上整體呈現整理結構，目前股價尚未突破該下行阻力線，投資者可等待突破趨勢線壓力後的右側佈局機會。



成交量上來看自10月底以來整體呈現逐步放量，股價呈現量價齊升，因此目前的思路以多頭為主。



鑑於騰訊擁有成熟的微信生態系統、遊戲行業的領先地位和金融科技業務的持續增長，在遊戲監管環境放鬆，內需改善預期等宏觀因素改善的背景下，騰訊有望實現盈利的穩定增長。



多機構給予騰訊買入評級，華泰證券給予目標價459.87港元，花旗給予目標價497港元，美銀給予目標價472港元，高盛給予目標價435港元

風險因素：廣告業務競爭激烈，遊戲版號發行延期，內需復甦疲軟，海外經濟下行等。

騰訊控股（0700.HK） —— 日線圖

來源：Investment.com，CMC Markets（11月16日）



