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一週展望：ISM數據、博通財報、美國就業報告

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CMC Markets

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Best in-house analyst award (dark version)

02 Sep 2024, 14:45

目錄


1. 美國大選更新
2. ISM製造業報告
3. 博通財報
4. 美國就業報告
5. 關鍵經濟與公司事件

美國市場將於9月2日星期一因勞動節休市，並將在9月3日星期二恢復交易。然而，假期過後將迅速回歸現實，迎接一個重要且繁忙的經濟日曆，重頭戲將是週五上午備受關注的美國8月就業報告。

美國大選更新

上週，前總統唐納德·特朗普在博彩市場的勝算下降，與副總統卡馬拉·哈里斯的差距拉大。目前看來，股市似乎已經脫離了選舉，不再偏向任何一位候選人。然而，這種情況可能會在進入9月後改變，尤其是在9月10日星期二的第一次辯論之後。

美國大選民調跟蹤，2024年2月至今

us election

來源PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

ISM製造業報告  


9月3日星期二  

預計報告將顯示製造業仍處於收縮狀態，但8月略有改善，從上個月的46.7上升至47.7。市場過去幾個月一直密切關注該行業的數據，本月的數據可能尤爲關鍵，因爲有跡象表明美國經濟開始放緩。歐元/美元受益於美國數據疲軟，並且在達到超買狀態後已經鞏固，可能繼續受益。如果ISM數據弱於預期，而歐元/美元在其20日移動均線附近找到支撐，可能會突破近期高點，向$1.125或布林帶的上限進發。

歐元/美元，2023年1月至今

eur/us
來源：TradingView, Michael Kramer

博通財報  


9月5日星期四  

預計博通的每股收益將增長15.4%，達到$1.22，收入激增46.7%至130億美元。大部分收入增長預計來自其對VMWare的收購。而業務中至關重要的半導體部分預計僅增長6.8%至74億美元。目前市場預計博通在財報公佈後將有7.8%的股價波動。博通股票目前處於關鍵技術支撐位，每股約$160，如果該支撐位被跌破，股價可能會下探至約$129。此外，已確認的下降趨勢表明短期內動能較弱。然而，如果突破這一下降趨勢，股價可能會上升至每股約$175。

博通股價，2023年1月至今

broadcom
來源：TradingView, Michael Kramer


美國就業報告 

 
9月6日星期五  

分析師預計8月非農就業人數將增加16萬，高於7月的11.4萬。同時，失業率預計將從4.3%降至4.2%，平均時薪環比增長0.3%（前值0.2%），同比增長3.7%（前值3.6%）。

VIX 1日指數，2023年1月至今


來源：TradingView, Michael Kramer

就業報告可能再次更多地影響隱含波動率，而不是實際數據本身及其後續影響。通常情況下，隱含波動率會在非農就業報告發布前一天上升，可以通過VIX 1日指數來跟蹤。如果隱含波動率迅速且顯著上升，甚至可能在數據發佈前一天對股市造成賣壓。隨着事件風險的消退，VIX 1日指數通常會在報告發布後下跌。這種隱含波動率的下降可能會暫時推高股價，推動股市走高。唯一的例外發生在7月就業報告之後的8月初。然而，即使在那種情況下，市場開盤時VIX 1日指數也大幅下跌，隨後再次上升，短暫提振了標普500期貨，但隨着消息消化，期貨價格隨後再次走低。

關鍵經濟與公司事件

以下是下週即將發佈的主要經濟公告和公司報告：

星期一
- 英國：8月製造業採購經理人指數（PMI）

星期二
- 美國：8月ISM製造業報告
- 財報：Zscaler（第四季度）

星期三
- 澳大利亞：第二季度國內生產總值（GDP）
- 加拿大：加拿大央行利率決議
- 財報：Barratt Developments（全年），Copart（第四季度），Dick’s Sporting Goods（第二季度），Direct Line（半年報），Dollar Tree（第二季度）

星期四
- 歐元區：7月零售銷售數據
- 美國：8月ISM服務業PMI
- 財報：博通（第三季度）

星期五
- 歐元區：第二季度GDP
- 美國：8月就業報告

注意：雖然我們已仔細檢查所有日期以確保其在撰寫時的準確性，但上述公告可能會有所變動。


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