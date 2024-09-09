一週展望：美國通膨數據，歐洲央行利率會議，甲骨文財報

下週將發布兩項8月的美國通膨數據，消費者物價數據將在周三公佈，生產者價格數據將在周四發布。此外，歐洲央行的利率決議也將在周四揭曉，市場普遍預期將降息25個基點。在公司財報方面，軟體公司甲骨文將於週一公佈其第一季財報。而週二，卡馬拉·哈里斯和唐納德·川普將首次在電視上正面對決，進行首場總統競選辯論。

美國大選更新

根據政治事件預測市場PredictIt的最新數據顯示，民主黨副總統哈里斯與共和黨前總統川普的首場辯論定於9月10日晚上9點（美國東部時間），即澳洲時間9月11日上午11點進行。最新民調顯示，哈里斯領先7個百分點，贏得總統職位的機率為55%，而川普為48%。

自8月初市場拋售以來，標普500等美國股指已經反彈。雖然投資者迄今似乎對選舉民調不太關注，但即將到來的辯論可能成為一個轉捩點。這場辯論本身提醒大家大選臨近，而公眾對辯論的反應可能吸引投資者的注意。需警惕在該事件前後市場波動性的潛在飆升。

美國大選民調追踪，2024年7月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

甲骨文第一季財報

9月9日星期一

分析師預計甲骨文將在2025財年第一季的每股收益成長12.1%，達到$1.33，而營收預計成長6.5%，達到133億美元，主要受雲端服務業務的推動，該業務成長21.2%，達到56億美元。同時，分析師預測公司將給予第二季的指引，預期每股收益為$1.49，營收為141億美元，分別成長11.1%及8.7%。選擇權市場的定價表明，甲骨文股價（週四收在$142.61，年初至今上漲37%）在財報公佈後可能在7.7%的波動區間內上下波動。

甲骨文股價在$145附近面臨上方阻力，這一水準接近6月和7月的歷史高點，也是最多看漲期權gamma集中的區域。賣權的gamma非常輕，表示交易員情緒樂觀，押注股價上漲。然而，由於財報發布後隱含波動率可能下降，選擇權中的gamma和delta水平將顯著下滑，導致大量股票可能被拋售。如果財報和指引符合預期或僅略高於預期，股價可能會回落至$125左右的支撐位。

甲骨文股價，2023年12月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美國8月CPI

9月11日星期三

根據經濟學家的預估，美國8月消費者物價指數（CPI）預計將年增2.6%，低於7月的2.9%。剔除食品和能源等波動性較大的項目後，核心CPI通膨率預計也有所回落，8月預計為3.1%，低於7月的3.2%。從月度來看，8月整體和核心CPI的增幅預計仍為0.2%。

然而，通膨掉期暗示，8月整體CPI可能低於預期，年比僅上漲2.5%，季增0.1%。

週四發布的生產者物價通膨數據將與CPI一起，為分析師和投資者提供線索，幫助預測聯準會偏好的通膨指標——個人消費支出（PCE）物價指數——在月底可能的表現。

如果週三CPI數據低於預期，可能會讓市場感到意外，因為這顯示美國名目GDP成長放緩速度快於預期。這反過來可能促使聯準會在9月17日至18日的會議上降息50個基點。

降息可能進一步提振英鎊兌美元（GBP/USD），而該貨幣對似乎正在突破技術性看漲旗形。短期內英鎊可能升至約1.33美元，中期內則可能升至更高水準。

英鎊/美元，2023年1月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

歐洲央行利率會議

9月12日星期四

市場預計歐洲央行將在周四降息25個基點。此外，市場也預計在12月12日的利率決策會議上可能會再降息一到兩次。因此，交易員將密切關注歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德在周四利率決議後的新聞發布會中是否會透露任何信號。

這項決定可能會影響歐元兌美元匯率。歐元目前在1.11美元左右徘徊，但最近突破了對稱三角形形態，相對強弱指數（RSI）呈上升趨勢，顯示看漲動能增強。如果歐洲央行在未來貨幣政策立場上保持謹慎態度，並讓市場繼續猜測，歐元兌美元可能會升至約1.12美元，甚至更高。

歐元兌美元，2019年7月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

關鍵經濟與公司事件

以下是下週主要的經濟公告及美國和英國公司財報的安排：

9月9日，星期一

中國： 8月消費者物價指數（CPI）、8月生產者物價指數（PPI）

8月消費者物價指數（CPI）、8月生產者物價指數（PPI） 財報：甲骨文（第一季），Rubrik（第二季）​

9月10日，星期二

澳洲： 9月西太平洋消費者信心指數

9月西太平洋消費者信心指數 中國： 8月出口、進口和貿易餘額

8月出口、進口和貿易餘額 德國： 8月CPI

8月CPI 英國： 7月失業率與平均薪資，8月失業救濟申請人數變化

7月失業率與平均薪資，8月失業救濟申請人數變化 美國： 總統辯論（ABC新聞直播）

總統辯論（ABC新聞直播） 財報：Academy Sports and Outdoors（第二季），Dave & Buster’s Entertainment（第二季），GameStop（第二季）

9月11日，星期三

英國 ： 7月國內生產毛額（GDP）

7月國內生產毛額（GDP） 美國 ： 8 月 CPI

財報 ： Dunelm（全年），Oxford Industries（第二季），Ricardo（全年），Trustpilot（半年報）

9月12日，星期四

歐元區 ：歐洲央行利率會議

：歐洲央行利率會議 英國 ： 英國央行貨幣政策報告聽證會

英國央行貨幣政策報告聽證會 美 國 ： 8月PPI，至9月6日的初請失業金人數

8月PPI，至9月6日的初請失業金人數 財報 ： Adobe（第三季），Caleres（第二季），Kroger（第二季），Renishaw（全年），Signet Jewelers（第二季），Trainline（半年報）

9月13日，星期五

歐元區 ： 7月工業生產

7月工業生產 法 國 ： 8 月 CPI

英 國 ： 消費者通膨預期

消費者通膨預期 美 國 ： 9月密西根大學消費者信心指數

9月密西根大學消費者信心指數 財報 ： 無主要財報發布

注意： 雖然我們已仔細核對所有日期以確保其準確性，但上述公告可能會有變動。



