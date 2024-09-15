一週展望：美國零售銷售數據；英國通膨數據；美聯儲、英國央行和日本央行利率決議

交易員的焦點將集中在三大央行的利率決議：首先是周三的美聯儲，接著是周四的英國央行，最後是周五的日本央行。隨著各國央行為2024年最後幾個月的貨幣政策定下基調，並展望2025年，交易員將意識到貨幣政策的分歧可能對市場產生影響。日本央行正在考慮升息，而美聯儲和英國央行則在考慮降息。

美國大選更新

週二，美國副總統卡瑪拉·哈里斯和前總統唐納德·特朗普之間的首次（可能也是唯一一次）總統辯論已經結束。似乎這場辯論對博彩公司賠率沒有顯著影響。根據預測市場PredictIt的最新數據，哈里斯贏得大選的機率為55%，而川普的機率為47%。與此同時，美國股市似乎仍保持中立，並按照自己的步調前進。這與本次選舉活動期間的整體市場反應一致，市場似乎不願意「支持」某位候選人。

美國大選民調追踪，2024年7月至今

消息來源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美國8月零售銷售數據

9月17日星期二

分析師預計，8月美國零售銷售月環比下降0.2%，低於7月1%的增幅；扣除汽車銷售的指數月環比增長0.3%，也低於7月的0.4%。由於7月的零售銷售數據強於預期，股市出現了大幅反彈。鑑於市場對美國經濟健康狀況的持續擔憂，股市可能會再次對零售銷售數據做出劇烈反應。

有利於美國經濟的數據可能對股市構成利好，推動股價上漲。相反，若零售銷售數據低於預期，則可能被視為美國經濟放緩的進一步證據，導​​致股市下跌。

首先，我們來看樂觀的情景。標準普爾500指數（S&P 500）週四上漲0.75%，收在5,595.76點，但仍有上行缺口需要填補，目標在5,650點。這個缺口是在美國勞動節假期後形成的，未來幾天可能成為市場的阻力位。

另一方面，如果零售銷售數據疲軟，標準普爾500指數可能回落至5,400點。這將部分抵銷週三公佈的美國消費者物價指數（CPI）報告帶來的漲幅，該報告顯示8月年通膨率從7月的2.9%下降至2.5%。

標普500指數，2024年7月22日至今

消息來源：TradingView, Michael Kramer

英國8月消費者物價指數（CPI）

9月18日星期三

經濟學家預計，英國8月消費者物價指數年年增2.2%，與7月持平，月季成長0.2%，高於7月的-0.2%。通膨率已從2022年10月的11.1%高峰迴落，並似乎穩定在英國央行的2%目標附近。

除非CPI數據顯著高於預期，否則對市場的影響可能有限。然而，未來幾天市場不僅會受到通膨數據的影響，因為美聯儲和英國央行將在周三和周四分別公佈其利率決議。這些會議的結果可能決定英鎊/美元（GBP/USD）的走勢。英鎊目前的技術形態看漲，圖表上顯示出明顯的牛旗形態。如果英鎊突破1.314美元，可能會擺脫這種形態，並挑戰1.327美元水平。

英鎊/美元，2024年4月15日至今

消息來源：TradingView, Michael Kramer

央行利率決議

9月18日星期三至9月20日星期五

多家主要央行將在未來幾天內公佈貨幣政策決策，首先是9月18日的美聯儲，接著是9月19日的英國央行，最後是9月20日的日本央行。這些會議的主要看點可能是政策分歧。市場預期聯準會將降息，英國央行可能降息或維持現狀，而日本央行則被認為在考慮進一步收緊政策。這些央行政策上的差異可能成為市場的主要驅動力，尤其是在外匯市場，日圓貨幣對將成為關注的焦點。

這使日元進入了聚光燈下，美元/日元（USD/JPY）可能會受到交易員的高度關注。該貨幣對目前處於關鍵的技術區間，支撐位在141至142日圓。如果跌破該支撐區間，日圓可能會進一步走強，美元/日圓可能會下探至137至138日圓區域。要實現這種情況，日本央行需要釋放鷹派訊號，顯示將進一步升息，而美聯儲則需採取鴿派立場，暗示更多降息的可能性。

然而，如果各央行未能達到預期的政策平衡，日圓可能貶值，推動美元兌日圓回升至147至148日圓的阻力位。隨著美聯儲率先公佈政策，日本央行兩天後緊跟其後，東京的政策制定者可能會採取必要措施引導日圓走勢，以符合其政策目標。

美元/日元，2023年5月至今

消息來源：TradingView, Michael Kramer

重要經濟和公司事件

以下是下週即將公佈的主要經濟數據和美國、英國公司財報概況：

9月16日，週一

義大利：8月消費者物價指數（CPI）

財報：Wilmington（全年）

9月17日，週二

加拿大：8月CPI

日本：8月進口、出口及貿易差額

美國：8月零售銷售

財報：Ferguson Enterprises（Q4）、Kingfisher（半年報）、THG（半年報）

9月18日，週三

歐元區：8月CPI

紐西蘭：第二季國內生產毛額（GDP）

英國：8月CPI、生產者物價指數（PPI）及零售物價指數（RPI）

美國：美聯儲利率決議

財報：General Mills（Q1）

9月19日，週四

澳洲：8月失業率與就業變化

日本：8月CPI

紐西蘭：第三季Westpac消費者信心指數

英國：英國央行利率決議

美國：9月13日當周初請失業金人數

財報：Darden Restaurants（Q1）、FactSet（Q4）、FedEx（Q1）、Next（半年報）、Ocado（Q3）

9月20日，週五

中國：中國人民銀行利率決議

德國：8月生產者物價指數（PPI）

日本：日本央行利率決議

英國：8月零售銷售

財報：Lennar（Q3）

注意：我們已仔細核對所有日期以確保準確，但上述公告仍可能會有所變動。



