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一週展望：美國零售銷售數據；英國通膨數據；美聯儲、英國央行和日本央行利率決議

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CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

15 Sep 2024, 19:35

交易員的焦點將集中在三大央行的利率決議：首先是周三的美聯儲，接著是周四的英國央行，最後是周五的日本央行。隨著各國央行為2024年最後幾個月的貨幣政策定下基調，並展望2025年，交易員將意識到貨幣政策的分歧可能對市場產生影響。日本央行正在考慮升息，而美聯儲和英國央行則在考慮降息。

美國大選更新

週二，美國副總統卡瑪拉·哈里斯和前總統唐納德·特朗普之間的首次（可能也是唯一一次）總統辯論已經結束。似乎這場辯論對博彩公司賠率沒有顯著影響。根據預測市場PredictIt的最新數據，哈里斯贏得大選的機率為55%，而川普的機率為47%。與此同時，美國股市似乎仍保持中立，並按照自己的步調前進。這與本次選舉活動期間的整體市場反應一致，市場似乎不願意「支持」某位候選人。

美國大選民調追踪，2024年7月至今

us

消息來源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美國8月零售銷售數據

9月17日星期二

分析師預計，8月美國零售銷售月環比下降0.2%，低於7月1%的增幅；扣除汽車銷售的指數月環比增長0.3%，也低於7月的0.4%。由於7月的零售銷售數據強於預期，股市出現了大幅反彈。鑑於市場對美國經濟健康狀況的持續擔憂，股市可能會再次對零售銷售數據做出劇烈反應。

有利於美國經濟的數據可能對股市構成利好，推動股價上漲。相反，若零售銷售數據低於預期，則可能被視為美國經濟放緩的進一步證據，導​​致股市下跌。

首先，我們來看樂觀的情景。標準普爾500指數（S&P 500）週四上漲0.75%，收在5,595.76點，但仍有上行缺口需要填補，目標在5,650點。這個缺口是在美國勞動節假期後形成的，未來幾天可能成為市場的阻力位。

另一方面，如果零售銷售數據疲軟，標準普爾500指數可能回落至5,400點。這將部分抵銷週三公佈的美國消費者物價指數（CPI）報告帶來的漲幅，該報告顯示8月年通膨率從7月的2.9%下降至2.5%。

標普500指數，2024年7月22日至今

usd
消息來源：TradingView, Michael Kramer

 

英國8月消費者物價指數（CPI）

9月18日星期三

經濟學家預計，英國8月消費者物價指數年年增2.2%，與7月持平，月季成長0.2%，高於7月的-0.2%。通膨率已從2022年10月的11.1%高峰迴落，並似乎穩定在英國央行的2%目標附近。

除非CPI數據顯著高於預期，否則對市場的影響可能有限。然而，未來幾天市場不僅會受到通膨數據的影響，因為美聯儲和英國央行將在周三和周四分別公佈其利率決議。這些會議的結果可能決定英鎊/美元（GBP/USD）的走勢。英鎊目前的技術形態看漲，圖表上顯示出明顯的牛旗形態。如果英鎊突破1.314美元，可能會擺脫這種形態，並挑戰1.327美元水平。

英鎊/美元，2024年4月15日至今

usd
消息來源：TradingView, Michael Kramer

 

央行利率決議

9月18日星期三至9月20日星期五

多家主要央行將在未來幾天內公佈貨幣政策決策，首先是9月18日的美聯儲，接著是9月19日的英國央行，最後是9月20日的日本央行。這些會議的主要看點可能是政策分歧。市場預期聯準會將降息，英國央行可能降息或維持現狀，而日本央行則被認為在考慮進一步收緊政策。這些央行政策上的差異可能成為市場的主要驅動力，尤其是在外匯市場，日圓貨幣對將成為關注的焦點。

這使日元進入了聚光燈下，美元/日元（USD/JPY）可能會受到交易員的高度關注。該貨幣對目前處於關鍵的技術區間，支撐位在141至142日圓。如果跌破該支撐區間，日圓可能會進一步走強，美元/日圓可能會下探至137至138日圓區域。要實現這種情況，日本央行需要釋放鷹派訊號，顯示將進一步升息，而美聯儲則需採取鴿派立場，暗示更多降息的可能性。

然而，如果各央行未能達到預期的政策平衡，日圓可能貶值，推動美元兌日圓回升至147至148日圓的阻力位。隨著美聯儲率先公佈政策，日本央行兩天後緊跟其後，東京的政策制定者可能會採取必要措施引導日圓走勢，以符合其政策目標。

美元/日元，2023年5月至今

usd
消息來源：TradingView, Michael Kramer

 

重要經濟和公司事件

以下是下週即將公佈的主要經濟數據和美國、英國公司財報概況：

9月16日，週一

義大利：8月消費者物價指數（CPI）
財報：Wilmington（全年）

9月17日，週二

加拿大：8月CPI
日本：8月進口、出口及貿易差額
美國：8月零售銷售
財報：Ferguson Enterprises（Q4）、Kingfisher（半年報）、THG（半年報）

9月18日，週三

歐元區：8月CPI
紐西蘭：第二季國內生產毛額（GDP）
英國：8月CPI、生產者物價指數（PPI）及零售物價指數（RPI）
美國：美聯儲利率決議
財報：General Mills（Q1）

9月19日，週四

澳洲：8月失業率與就業變化
日本：8月CPI
紐西蘭：第三季Westpac消費者信心指數
英國：英國央行利率決議
美國：9月13日當周初請失業金人數
財報：Darden Restaurants（Q1）、FactSet（Q4）、FedEx（Q1）、Next（半年報）、Ocado（Q3）

9月20日，週五

中國：中國人民銀行利率決議
德國：8月生產者物價指數（PPI）
日本：日本央行利率決議
英國：8月零售銷售
財報：Lennar（Q3）
注意：我們已仔細核對所有日期以確保準確，但上述公告仍可能會有所變動。


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