歐佩克減產未能提振油價，後市如何看待？

近期原油價格走勢



國際油價自10月20日以來持續走弱，因一系列數據的走弱反映了當下市場需求的放緩，例如美國失業率升高、零售數據下滑、二手車價格下跌；美國原油庫存數據出現增加 ；歐元區經濟數據疲軟導致的衰退擔憂等。 WTI原油自90美元一路回落，在11月下旬後在75美元附近進行盤整。

OPEC減產對原油價格的影響

在11月30日召開的歐佩克+部長級會議中，成員國願意在需求放緩引發的供應過剩和油價下跌的背景下進行減產，宣佈在明年第一季「自願」減產約219萬桶/日 ，沙烏地阿拉伯與俄羅斯分別減產100萬桶/日和50萬桶/日。 此外，此次會議中內部存在嚴重分歧，安哥拉拒絕減產，顯示將高於歐佩克規定的配額。 奈及利亞也反對規定的生產配額，調高產量目標。 因成員國的分歧以及自願原則使市場對減產的執行性產生懷疑， WTI原油日內轉跌，最低跌至75.2美元。

原油價格走勢分析

從技術層面來看，WTI原油為關鍵的多空分水嶺，目前來看支撐穩固，MACD底部金叉，現階段油價或圍繞75 – 80美元進行震盪。 但從中長期走勢來看，2024年全球經濟的衰退預期或從抑製油市需求端，而歐佩克內部的矛盾或導致減產難以100%履行造成剩餘供應，油價或長期走弱。 美國方面的數據已經出現疲軟的苗頭，例如失業率上升，PMI放緩，初請失業金人數出現上升，家庭實際收入停滯不前，儲蓄率降低，消費者支出放緩，信用卡拖欠增加等。

油價或在明年第一季跌破75美元關口，或再次跌至65美元附近。

WTI原油 (Crude Oil WTI – Cash) —— 日線圖來源：CMC Markets（12月1日）



