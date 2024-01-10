奈飛Q4財報前瞻：四季度業績能否支持股價突破500美元？

奈飛Q3業績回顧



上個季度，得益於公司的廣告支持計劃和對北美市場密碼共享的打擊措施，該公司在第三季度增加了876萬訂閲用户，明顯超出了公司的指引。廣告套餐的訂閲環比增長70%。APRU（單用户平均付費金額）同比小幅走弱，因發展中國家和地區用户的增長拉低了整體用户平均水平，用户的增長與APRU的下降相互抵消，使營收同比增長7.8%至85.4億美元，增速並不算高。在此基礎上，奈飛在10月份對收入貢獻更高的歐美地區的套餐進行漲價，從而推動整體營收繼續保持增長。第三季度營業利潤率為22.4%，高於市場預期的22.1%，去年同期為19.3%。該公司股票在2023年上漲65.1%，並在第三季度報告發布後連續三個月上漲，價格已經觸及2022年1月以來的高點。

奈飛Q4展望



奈飛將於1月23日盤後發佈第四季度和全年業績。在上個季度的財報會議上，管理層並沒有給出明確的用户指引，預計與第三季度的增長相差不大，管理層預計第四季度在收入方面同比增長11%，達到87億美元。鑑於去年的強勁增長勢頭以及漲價背景下，第四季度的收入指引看起來比較合理。該公司同時上調利潤率指引，預計2023年全年營業利潤率為20%，在此之前公司的預期為18% - 20%。



上個季度的自由現金流為18.9億美元，大幅好於預期，一方面原因在於好萊塢影視工作人員的罷工導致的內容支出的減少。管理層上調了2023年全年自由現金流目標至65億美元，此前為50億美元。然而，三季度的支出減少屬於被動式的降低，隨着這些影視工作人員重返工作崗位，從長期角度來看，內容支出成本似乎將出現增長。因此，盈利增長仍然需要依靠公司營收的增長，而漲價舉措也促使投資者對奈飛在現階段維持高增長產生信心，這支持了股價的持續走高。

奈飛股價在2024年的可能性表現



奈飛的股價在2023年12月20日衝擊500美元失敗後，在近期呈現高位的震盪趨勢。



就從目前來看，打擊賬户共享策略所起到的作用比市場預期的要好，也推高了公司的整體估值，市盈率已經來到47.3，在2022年年底時僅29.2。從長期角度來看，該公司的股價仍將取決於公司的盈利能力。11月-12月的這一波上漲也源於美聯儲在2024年的降息預期，但在當下高息環境下，消費者的支出整體將呈現放緩趨勢，並且若出現降息不及預期也可能打擊消費者情緒。打擊賬户共享所帶來的用户增長可能在一定時間內支撐業績走強，但這並不是長期增長的邏輯。未來的股價走勢可能仍取決於公司的成本方面的控制，例如通過較低的海外創作團隊來增加盈利能力，例如此前大火的韓劇《魷魚遊戲》。通過增加對海外市場的投入或是奈飛接下來重要的增長引擎。除此之外，2023年生成式AI發展迅速，當下有越來越多的生成式AI視頻創作內容流入市場。AI能通過大數據生成更符合用户偏好的視頻內容，這意味着更高的效率和更低的成本，而這也可能成為影響奈飛股價的關鍵因素。



考慮到當下股價在去年年底的上漲已經一定程度上對四季度的可能性增長進行了提前消化，市場可能將更多關注2024年的指引，短期漲幅過高的股價和高息環境影響消費支出或形成背離，意味着當下追漲已經不再適合。



