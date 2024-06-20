歐洲股市：宏觀經濟數據可衡量不確定性因素影響並提供關鍵支持

歐洲市場波動性直線飆升

歐洲股市正在回撤，與美國股市拉開了差距。在科技類股的推動下，美國主要股指（標普500指數和那斯達克100指數）持續高歌猛進，突破歷史新高。

歐美股市在波動率指數上的差距也同樣顯而易見。 2024年7月的歐洲波動指數從年度低點一路回升，已突破17.5點，增幅超25％。而美國同期的波動性指數並未出現顯著回彈，仍維持在15點以下的最低水準。

法國政局懸念重重，提前大選的決定對法國指數也產生了影響（法國40指數回落至年初水平，與200日簡單移動平均線持平），債券也不例外（法國十年期國債收益率已上升近20個基點，風險溢酬急遽上升）。

附ATR（5）的法國40日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

下行趨勢不斷擴散，程度尚不嚴重

法國股指面臨的緊張局勢正在蔓延至其他歐洲股指，但影響程度較輕。歐洲50、西班牙35和德國40指數距離其位於4月低點的中間支撐位仍有一段距離，也尚未接近各自的200日簡單移動平均線，也即MMS（200）。

附MACD的德國40日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

本週調查結果有助於評估市場情緒

貝萊德歐洲分裂指數（Europe Fragmention Index）和Sentix歐元分離指數（Euro Break Up Index）專門衡量歐洲市場的不確定性因素，有助於量化當前的不確定程度，但這兩大專題指數目前尚未發布。在此之前，大量宏觀調查資料將進行更新，其中部分調查是在市場下行期間進行的，因此可衡量不確定性程度上升對不同經濟主體情緒的影響。

附有MACD的歐洲50日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台

上述調查包括：歐洲和德國ZEW調查（週二上午11:00公佈）、歐洲消費者信心調查（週四凌晨04:00公佈）和Flash PMI（週五上午10:00公佈）。根據目前的一致預期，雖然近期市場波動劇烈，但各項數據結果均會改善。

歐洲股指中需要關注的支撐位

在等待本週宏觀經濟數據公佈、提供更多參考的同時，我們也檢視了需要重點監測的支撐位，若股指跌破相關支撐位，可能會加重下行趨勢。

35指數的支撐位在10,867/10,819，與次級看漲趨勢相近，目前已接近此水準。

50指數距離其支撐位（即4月最低點4,812點）也很接近。

40指數與其最近的支撐位（即4月低點17,795和17,403點）仍有一段距離。

40指數而言，其支撐位為上週最低點7,463點，若指數跌破該點，則將打破MMS（200）。

附有MACD的西班牙35日線圖，於2024年6月17日截取自CMC Markets「新一代」交易平台



