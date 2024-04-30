美國宏觀經濟大事件： 週四、週五將分別公佈GDP、PCE美國宏觀經濟大事件： 週四、週五將分別公佈GDP、PCE數據

2024年第一季國內生產毛額(週四)和美國個人消費支出指數(週五）將對本週收盤表現產生關鍵影響。

近期各類經濟數據紛紛出爐：除了即將揭曉的企業業績報告外，美國的宏觀參考資料也接近公佈，為聯準會在5月1日可能做出的貨幣政策決定提供線索，因此將對本週市場的 收盤表現產生影響。

週四美國將公佈2024年第一季國內生產毛額（GDP）的初步數據，週五下午同一時間將公佈個人消費支出指數（PCE或PCE平減指數）。 PCE是聯準會衡量通膨水準時最關注的物價指數。

由於聯準會會議（5月1日）臨近、近幾個月來利率強勢上升，因此上述數據的影響比以往更為重要。

從CMC「新一代」交易平台擷取的美國高、中影響宏觀經濟參考數據

聯準會是否會繼續升息？

從近期的宏觀經濟數據來看，經濟活動/經濟成長和通貨膨脹均出現了超預期成長，導緻美國利率曲線整體上升，首次降息將推遲（至今年第四季）。

若上述走勢持續，且週四公佈的2024年第一季GDP和週五公佈的2024年三月PCE均高於預期，那麼美債殖利率可能會超過近期高點並維持居高不下的水平： 2年期美債殖利率將達5.0%，10年期殖利率將達4.65%。 在這種情況下，股市可能會面臨下行壓力，而美元則會因利差而走強。

相反，若宏觀數據表現低於預期（也即GDP成長和PCE數據均下降），那麼升息措施將放緩，促使股市復甦、美元走弱。

市場一致認為，24年第一季美國GDP年化季率將成長2.5%，成長速度較前一季將放緩。 針對2024年3月的PCE數據，市場則普遍認為整體及基礎成長將維持在年比2.6%的水準。

主要價格參考指數走勢

如果聯準會持續升息，可能會增加下行壓力並迫使標普500指數接近4,945/4,920點的支撐位。 相反，若暫緩升息，那麼近期出現的反彈走勢可能會繼續加強，促使標普指數維持在位於5,143點處的中間阻力位。

附MACD振盪器的美國標普500指數日線圖，於2024年4月24日截取自CMC「新一代」交易平台

美國經濟數據公佈後，若聯準會決定放緩升息，利差出現收窄，那麼歐元/美元的匯率可能延續反彈走勢，維持在1.0694/1.0724區間上方，並受商業數據（採購經理人指數和IFO 商業景氣指數）的推動持續反彈。 相反，若經濟數據傾向於支持美國再次升息，那麼賣盤壓力將會增加，匯率可能觸及年度最低點1.0601。

附MACD振盪器的歐元兌美元日線圖，於2024年4月24日截取自CMC「新一代」交易平台

美國十年期公債價格目前維持在年度最低點（也是殖利率最高點）。 如果宏觀數據顯示目前經濟表現強勁、通膨高於預期，那麼價格可能會接近107.07的支撐位。 但如果目前經濟情勢和通膨都低於預期，那麼美債價格可能會逼近108.36的阻力位。

附MACD振盪器的美國十年期公債日線圖，於2024年4月24日截取自CMC「新一代」交易平台



