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如果降息來了，美元真會一瀉千里麼？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Nov 2023, 14:55

自11月美聯儲利率會議之後，由於多項數據顯示美國經濟出現放緩，例如就業、通脹，消費數據出現下降，美元指數從106.5的高位一路向下，最低跌至103附近。在最近的幾個交易日出現小幅度反彈。


即使美聯儲官員未放棄未來仍可能加息的説法，但市場已經完全計價美聯儲本輪加息週期已經結束，因此我們看到了美元、美債收益率持續走低，股市大幅度反彈。


而現在有分析認為美聯儲或最快將於明年年中降息，美元指數似乎已經進入到了持續貶值的通道，但降息意味着美元持續走弱的説法真的成立麼？


通過下圖可以看出，美元指數在2001年初的降息週期中始終保持着震盪上行的態勢，在2019年的降息中也呈現上漲，以及在2020年3月降息後出現大幅上漲。在2007年爆發次貸危機時美元指數在降息環境下持續下行。 

美元指數 （USDX） —— 周線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（11月24日）

通過觀察美聯儲資產負債表規模的變化可以發現，美聯儲在2001年初的降息前進行了縮表，在1999年12月底 – 2000年2月初將資產規模從6689億美元降至 5807億美元。2017年10月 – 2019年9月將資產規模從4.45萬億降至3.76萬億美元。這兩次縮表後的降息都出現了美元指數上漲，而在2007年次貸危機爆發前美聯儲的資產規模處於平穩階段，隨後美聯儲降息，美元同步貶值。

 

美聯儲資產負債表
來源：TradingEconomics（11月24日）

並且，美元指數的走勢也受美國與歐元區經濟差距的影響，以兩個地區的綜合PMI的對比來看，2014年美國經濟復甦領先，綜合PMI在2014 – 2014年年中一度高於歐元區，而這段時間美元指數迅速上漲。但隨後歐元區實現了反超，一直持續至2020年，在這個時間段美元指數整體呈現震盪走勢，並在2016年的上半年和2017 – 2018年歐元區與美國的綜合PMI差距擴大時，出現了美元指數的持續走弱
 

 
美國與歐元區綜合PMI對比
來源：TradingEconomics（11月24日）
 

來源：Tradingview, CMC Markets（11月24日）

雖然美聯儲可能結束了加息週期，但目前美聯儲計劃將持續縮表。並且，當前美國經濟數據明顯強於歐洲，綜合PMI始終維持在50之上，而歐元區總體PMI持續呈現收縮態勢。因此，在明年全球經濟放緩的比爛環境下，美國若表現的比歐洲更好，美元指數並不一定會持續走弱。


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