黃金創新高後大幅回落，後市如何看待？

黃金價格近期走勢

黃金價格自10月以來從1810年的低位一路上漲，導致金價持續走高的主要邏輯為聯準會結束升息的預期促使10年期美債殖利率走弱，美元指數一度跌至102.4。 在12月4日，金價因以色列在周末恢復進攻的消息一度飆升，早盤跳空高開，僅一小時就衝上2148.8美元/盎司，但隨後大幅回落，並回吐了日內的所有漲幅並轉 下跌，收盤於2029.4美元/盎司。

未來影響金價的因素有哪些

現貨黃金（XAU/USD）- 1小時圖資料來源:CMC Markets（12月5日）

隨著黃金的大幅上漲，市場對黃金均報以中長期看好的觀點，理由是美聯儲或明年降息，地緣政治的不穩定性，經濟衰退的擔憂，美元作為世界貨幣的信用度下降等等。 當市場出現一致看多，且價格在短期已經兌現了的時候，現階段反而應保持清醒。 如果從短期來看，金價似乎有強烈的修復需求，因地緣政治帶來的突發性行情往往都不會持續很久。 而聯準會主席鮑威爾或許會在下一次利率會議上回擊市場對於聯準會將很快降息的預期，這就可能對金價產生有壓力。 近期來看，美元指數在11月29日觸及102.47的低點後，在過去的幾個交易日反彈。 10年期美債殖利率在4.2%獲得了支撐。

黃金（深藍）vs 美元指數（黃）vs 10年期美債殖利率（淺藍）

來源：Tradingview, CMC Markets（12月5日）

我們透過分析過去40多年黃金價格與聯準會利率變動的法則可以看出，在降息前，也就是市場存在降息預期的情況下，黃金價格是走高的。 在降息過程中，金價往往伴隨著大幅的下跌，而在降息後的低利率環境下，黃金價格是一路上漲的。 如下圖所示。

現貨黃金 （XAU/USD） —— 月線圖來源：Tradingview, CMC Markets（12月5日）

雖然說在出現衰退的時候黃金具有避險屬性，理應上漲，但由於美聯儲近些年持續的超發貨幣導致了紙黃金投機屬性的大幅增加，若遇到衰退的時候往往這些投機性的交易都會 出現獲利情緒，所以我們也看到了2020年3月疫情爆發的時候黃金價格一度從1700跌至1450。08年次貸危機爆發時黃金價格一度從1000美元跌至680美元。

因此，我們對於當下黃金的觀點是謹慎看多，尋求經濟陷入通貨緊縮（CPI大幅下降）時的階段性低點進行佈局中長期機會。



