2024年貨幣市場展望

除日本央行外，全球主要央行在2023年全年持續加息，以此對抗通脹。現如今大多數央行已暫停加息的腳步，開始評估加息對各自經濟產生的影響。各方預測均持鷹派態度，強調不會過早宣佈抗通脹之戰的勝利。

今年各方的共識是央行需要保持警惕，但這一論調漸漸轉變為“通脹已登頂，目前加息已經暫停，但利率很有可能在高位維持更久。”隨後，隨着全球債券收益率下跌，美元回吐了2023年的部分漲幅，股市開始發力。

10月末和11月份，隨着全球股市強勢上漲、長期國債收益率和美元均呈下降趨勢，上述動作也加速展開。目前輿論風向再次出現調轉：“哪家央行將率先降息？其餘央行將何時加入降息隊列？”

2024年的貨幣政策將繼續對貨幣產生影響，併成為一大關鍵焦點。

一旦央行開始降息，2023年的激進政策可能會在明年出現逆轉。其中的一大風險是：若通脹持續高企，央行維持高利率的時間將超出預期。

雖然總體通脹有所下降，但由於美國債券收益率較高並強勢上漲，美元成為了2023年的主要受益方。然而，如果短期和長期債券收益率繼續下降，美元的強勁走勢可能會在2024年出現逆轉。根據經濟指標來看，美國經濟可能會實現"軟着陸"。

預計2024年美國經濟將有所放緩，通脹壓力將持續緩解，美聯儲可能會以降息的形式調整貨幣政策。然而，美聯儲似乎不太可能成為第一個降息的主要央行。

取決於明年末的美國大選結果以及當選者推行的財政政策，美國經濟可能會受到大選的影響。近期民調顯示，在6個關鍵州中，特朗普在5個州領先於拜登。不過12個月在政壇是一段很長的時間。

在澳大利亞，考慮到經濟放緩和全球不確定性的跡象，澳洲聯儲（RBA）在12月的會議上緩和了此前的鷹派立場。美國的情緒變化與此步調一致，越來越多的人認為加息週期可能已經結束。

美國高利率和中國經濟增長疲軟的雙重打擊抑制了澳元走勢，並將決定澳元/美元的主要走向。若美國2024年的降息預測得以實現，美國債券收益率繼續下降，那麼 澳元兑美元 走勢將出現回彈。

相反，若中國經濟強勢復甦，大宗商品需求將因而增加，澳元也可從中受益。中國政府推出的刺激計劃能否助力2024年經濟增長，目前還不得而知。若確能發揮作用，那麼 澳元和大宗商品 價格均會有所上漲。

由於歐洲能源危機持續、疫後經濟復甦遭遇逆風，以及全球經濟放緩導致出口低迷，歐元區經濟增長乏力。

雖然歐洲通脹可能已經達到頂峯，但歐盟經濟體在2023年下半年陷入了衰退之中。歐洲央行（ECB）可能會率先降息。若別國央行不加入降息行列，那麼歐元將面臨降息過早的風險，因而受到負面影響，出現下行趨勢。在此情形下，由於歐洲央行和澳洲聯儲的貨幣政策中存在的潛在分歧， 澳元兑歐元 將有所上漲。

鑑於工資增長強勁、失業率不斷攀升，英鎊將在2024年面臨潛在挑戰。此外，英國的財政政策專注於擴大借貸，引發了人們的擔憂，認為英國可能在2024年陷入滯脹。

英國是通脹飆升最嚴重的國家之一，英格蘭央行（BoE）也將利率上調至了5.25％。在經濟停滯的情況下，英格蘭央行的降息速度可能會比歐元區更快，導致英鎊兑其他主要貨幣出現大幅下跌。因此， 澳元/英鎊 可能會在2024年有所增長。

2023年是極不平凡的一年，而在2024年，市場、經濟和貨幣很有可能會面臨同樣的跌宕起伏。



