12月市場展望：美股跨年牛是否值得期待？

美股11月大幅反彈，跨年牛是否值得期待？



隨着美聯儲在11月的會議上暫停加息，並發表偏鴿的政策聲明後，美股止跌反彈。隨後公佈的10月的就業和通脹數據均出現放緩，零售銷售數據也出現自4月以來的首次負增長，美國經濟在第四季度顯著放緩。市場不再預期美聯儲將繼續加息，並可能最快在明年年中進行降息。該預期促使美債收益率走低，10年期美債收益率回落至4.4%，2年期美債收益率回落至4.8%。美國三大股指大幅走高，截至11月27日收盤，納斯達克綜指本月上漲10.81%，標普500本月上漲8.5%，道瓊斯工業指數本月上漲6.9%。

美聯儲將在澳東時間12月14日召開年內的最後一次利率會議，CME的FED Watch預測美聯儲在12月維持利率不變的概率為96.8%，加息25個基點的概率為3.2%。美聯儲的一些官員仍沒有放棄加息的説法，預計鮑威爾在會議上仍會強調金融政策持續收緊的必要性，以保證通脹回落至2%的目標區間。



考慮到11月的股市反彈主要是對年內加息結束的消化，因此即使12月如期暫停加息可能並不會引起過大的市場反應。因此，美股在當下的位置屬於年內的高位水平，跨年時段可能並不會複製11月的大漲行情，投資者應避免過分追高風險。

中國股市反彈疲弱，北證50大放異彩，後市如何？



隨着風險偏好的回暖，中國股市在11月也出現反彈，上證指數一度觸及3090，恆生指數一度收復18000關口。人民幣兑美元匯率出現走強，回到7.15附近。然而，中國股市在11月的後兩週承壓，主板和香港指數均出現回落，而北證50在本月大幅上漲，本月上漲曾一度超50%，在11月27日單日成交額超300億，隨後北交所發聲加強監管。



北交所指數的本輪上漲主要為政策驅動，首先為7月的高層會議提出的“活躍資本市場、提振投資者信心”的決策，然後是9月1日證監會發布的《關於高質量建設北京證券交易所的意見》，隨後北交所出台8大舉措響應政策。到了11月，官方出台更多利好政策，使大量資金湧入該市場。從目前來看，北交所的股票大漲主要是政策刺激帶來的資金炒作和估值修復，隨着管理層出手加強監管，11月28日盤中低開一度下跌近6%，隨後小幅拉回。目前來看短線漲幅過高，投機炒作情緒較大，需警惕風險。



回到主板方面，上證指數持續縮量，指數承壓於60日均線阻力，短週期均線出現死叉，不排除二次探底的可能性，恆生指數或再次出現測試10月前低的可能。

黃金突破2000，能否創新高？



在美債收益率走低的背景下，黃金價格在11月中下旬再次發力，再次回到2000上方，11月28日亞盤價格已升至2015美元/盎司。從目前來看，黃金暫無明顯見頂信號，或進一步挑戰今年5月的高點2050附近。基本面上，美聯儲結束加息使美債收益率走弱，季節性需求高峯和經濟放緩預期帶來的避險需求或支持黃金持續走高的邏輯，黃金在跨年時段或持續保持強勢。需要考慮的一層變量在於美聯儲維持高利率的時間比市場預期的更久，從而支撐長期債券收益率，這可能會壓制金價。

澳元大幅反彈，能否進一步走高？



因澳聯儲時隔四個月後再次加息，以及市場預取美聯儲結束加息，澳元兑美元從0.631附近一度反彈至0.6625。澳聯儲主席布洛克在政策聲明中表示是否進一步加息取決於數據和風險評估，隨着澳大利亞通脹的降温，工資增長和消費的疲軟，澳聯儲或在下一次的會議中維持現金利率在4.35%不變，並可能出現鴿派指引，這可能一定程度限制澳元的進一步走高，澳元兑美元上方壓力關注0.667附近。雖然美元指數近期走弱，但短期來看，美聯儲可能仍持續收緊金融政策，並提高降息的門檻，大幅度單邊下行的可能性不高。並且，歐美經濟基本面的差異或影響美元指數走勢，若歐洲下行壓力大於美國或導致美元指數出現走強。



