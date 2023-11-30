11月官方製造業PMI不及預期，進一步收縮

國家統計局發佈的數據顯示，中國11月官方製造業PMI為49.4，低於預期的49.8，前值為49.5；非製造業PMI為50.2，低於預期的50.9，前值為50.6。

自5月以來，製造業PMI連續4個月回暖，在9月重新回到50.2，處於擴張區間，然而在10月再次陷入收縮，連續兩個月放緩。

來源：國家統計局

生產指數從上月的50.9放緩至50.7，擴張出現放緩。



新訂單指數從49.5放緩至49.4，製造業市場需求呈現回落。



原材料庫存指數從48.2放緩至48，製造業原材料庫存量減少。



從業人員指數從48上升至48.1，製造業企業用工景氣度小幅回暖但仍顯低迷。

來源：國家統計局

非製造業PMI自今年3月以來持續走弱，建築業商業活動指數上升至55，自今年7月以來整體呈現震盪反彈階段，反映基礎設施建設方面表現平穩。然而服務業商務活動指數自今年3月以來持續下跌，11月跌至49.3，為去年12月以來首次，反應當下內需的疲軟。



來源：國家統計局

來源：國家統計局

整體來看，11月的數據反應了需求端的進一步退卻，雖然變動較小但為復甦前景又蒙上了陰影。市場或關注12月中央經濟工作會議上的政策信號。貨幣政策方面，此前為化解地方政府債務風險進行了萬億特殊債券發行，因此年內或再度進行降準降息進行配合。



上證指數自11月下旬以來持續回落，其中大盤指數滬深300、上證50均表現較差，再次回到10月下旬的低點附近。小盤指數中證500與中證1000表現出一定的韌性。11月大放異彩的北證50指數在單月上漲超50%後，在過去的兩個交易日分別下跌4.23%和7.32%，今日盤中衝高回落，截至上午11點，北證50下跌超1%。



目前來看，大盤成交再次出現縮量，上證指數今日仍承壓於5日和30日均線之下，不排除指數再次跌破3000出現二次探的可能性，後續需關注政策的進一步實施落地。

上證指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（11月30日）



