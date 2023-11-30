X

选择您要开设的帐户

11月官方製造業PMI不及預期，進一步收縮

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Nov 2023, 11:30

國家統計局發佈的數據顯示，中國11月官方製造業PMI為49.4，低於預期的49.8，前值為49.5；非製造業PMI為50.2，低於預期的50.9，前值為50.6。

自5月以來，製造業PMI連續4個月回暖，在9月重新回到50.2，處於擴張區間，然而在10月再次陷入收縮，連續兩個月放緩。

來源：國家統計局

生產指數從上月的50.9放緩至50.7，擴張出現放緩。


新訂單指數從49.5放緩至49.4，製造業市場需求呈現回落。


原材料庫存指數從48.2放緩至48，製造業原材料庫存量減少。


從業人員指數從48上升至48.1，製造業企業用工景氣度小幅回暖但仍顯低迷。

來源：國家統計局

非製造業PMI自今年3月以來持續走弱，建築業商業活動指數上升至55，自今年7月以來整體呈現震盪反彈階段，反映基礎設施建設方面表現平穩。然而服務業商務活動指數自今年3月以來持續下跌，11月跌至49.3，為去年12月以來首次，反應當下內需的疲軟。
 

來源：國家統計局


來源：國家統計局

整體來看，11月的數據反應了需求端的進一步退卻，雖然變動較小但為復甦前景又蒙上了陰影。市場或關注12月中央經濟工作會議上的政策信號。貨幣政策方面，此前為化解地方政府債務風險進行了萬億特殊債券發行，因此年內或再度進行降準降息進行配合。


上證指數自11月下旬以來持續回落，其中大盤指數滬深300、上證50均表現較差，再次回到10月下旬的低點附近。小盤指數中證500與中證1000表現出一定的韌性。11月大放異彩的北證50指數在單月上漲超50%後，在過去的兩個交易日分別下跌4.23%和7.32%，今日盤中衝高回落，截至上午11點，北證50下跌超1%。


目前來看，大盤成交再次出現縮量，上證指數今日仍承壓於5日和30日均線之下，不排除指數再次跌破3000出現二次探的可能性，後續需關注政策的進一步實施落地。
 上證指數 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（11月30日）


来自CMC的最新消息

Market update

12月市場展望：美股跨年牛是否值得期待？

美股11月大幅反彈，跨年牛是否值得期待？中國股市反彈疲弱，北證50大放異彩，後市如何？黃金突破2000，能否創新高？澳元大幅反彈，能否進一步走高？

28 Nov 2023

Market update

一週展望：澳大利亞10月CPI、美國10月核心PCE

Market update

如果降息來了，美元真會一瀉千里麼？

Market update

英偉達Q3業績強勁，股價不漲反跌，500美元是終點？

相关文章

Market update

12月市場展望：美股跨年牛是否值得期待？

美股11月大幅反彈，跨年牛是否值得期待？中國股市反彈疲弱，北證50大放異彩，後市如何？黃金突破2000，能否創新高？澳元大幅反彈，能否進一步走高？

28 Nov 2023

Market update

一週展望：澳大利亞10月CPI、美國10月核心PCE

市場預期週三公佈的澳大利亞10月未季調CPI同比放緩至5.2%，前值為5.6%。同日新西蘭聯儲將召開利率會議，市場預計維持現金利率在5.5%不變。週四將發佈美聯儲最為關注的PCE物價指數，市場預期10月PCE同比放緩至3.1%，前值為3.5%，核心PCE預計放緩至3.5%，前值為3.7%。

26 Nov 2023

Market update

如果降息來了，美元真會一瀉千里麼？

自11月美聯儲利率會議之後，由於多項數據顯示美國經濟出現放緩，例如就業、通脹，消費數據出現下降，美元指數從106.5的高位一路向下，最低跌至103附近。在最近的幾個交易日出現小幅度反彈。

24 Nov 2023

Market update

英偉達Q3業績強勁，股價不漲反跌，500美元是終點？

英偉達於11月22日盤後發布24財年第三季業績，其中營收為181.2億美元，年增206%，遠高預期的162億美元。 GAAP毛利率為74%，高於指引的71.5%。 經調整後淨利為100.2億美元，較去年成長588%。

22 Nov 2023