即將發布的英偉達三季報能否助長股價創新高？

近期英偉達股價的走勢

英偉達股價在第二季報發布後整體呈現震盪走勢，雖然業績表現遠超預期，但由於該股票受多方因素擾動未能進一步上漲，例如晶片出口限制新規、經濟放緩預期對需求的擔憂以及美聯儲此前 較鷹的發言對大盤的拖累。 英偉達股價自9-11月以來整體運行於400 – 480美元區間。 在10月31日探底後400美元後迅速抬升，一方面因素受聯準會鴿派暫停升息帶來的風險偏好回暖，另一方面因英偉達將向中國客戶出口符合美國政府新規的晶片，該 消息讓投資者感到振奮。 緊接著英偉達在S23大會上推出了更高性能的H200晶片，進一步刺激股價。 截至11月13日收盤，英偉達股價錄得9日連漲，收盤486.2美元，離8月24日的502.62美元的高點僅差一步之遙。

英偉達上季業績回顧

英偉達上個季度業績表現驚人，由於人工智慧概念的火熱，營收年增101.48%，達到135.07億美元，淨利潤年增843.29%，達到61.88億美元。 每股收益為2.5美元，年增861.54%。 如此驚人的成長率反映了英偉達在晶片領域的主導地位以及對其產品和服務持續成長的需求，以及英偉達在增加收入、維持營運效率和成本管理方面的成功策略。



英偉達的策略投資和合作夥伴關係在這一成長中發揮了至關重要的作用。 例如，與主要雲端服務供應商以及企業IT系統和軟體供應商的合作，將Nvidia的AI能力擴展到各個產業。 此外，公司的股票回購計劃和持續的股利支付表明了強大的資產負債表和對股東回報價值的承諾。 根據上一季財報，英偉達向股東返還了 33.8 億美元，其中包括以 32.8 億美元回購 750 萬股股票，同時也宣布追加 250 億美元的股票回購。

英偉達2024財年第三季報告預測

英偉達將於2023年11月21日盤後發布2024財年第三季業績報告，該公司預計營收將達到160億美元，可能存在2%的波動範圍，GAAP和非GAAP毛利率將保持健康， 預計分別為71.5%和72.5%。 這項樂觀預期主要是基於上個季度的強勁業績所帶來的信心。 若業績如預期一般繼續維持高成長，英偉達股價不排除進一步衝擊前期的歷史高點。 但現在放在投資人面前的問題是，在目前股價距離前高不到4%的漲幅下，是否現階段進行進一步的追漲行為。 上個季度股價在財報發布後創出歷史新高後迅速下跌，因為先前的上漲已經反映在預期中，而這次是否又會重蹈覆轍？



從股價的圖形結構來看，上漲趨勢完好，整體延5日均線上漲，成交量呈現縮量，暫未明顯的見頂訊號，若出現頂部放量則需要警覺。

英偉達 (NVDA) —— 日線圖

資料來源：CMC Markets（11月14日）

潛在影響英偉達股價的風險因素

英偉達先前預計在第三季繼續保持高成長的營收和強勁的利潤率。 任何未能滿足這些預期的數據都可能對投資者信心和股價產生負面影響，特別是考慮到該股近期的強勁表現。 此外，英偉達的顯著成長很大程度上歸功於其加速運算和生成式人工智慧。 這些行業的任何放緩，或在維持其技術優勢方面遇到的意外挑戰，都可能對其市場地位和財務表現產生不利影響。



從宏觀環境來看。 貿易關係的緊張局勢、明年經濟衰退的預期導致的財務支出或消費者需求的放緩可能會影響其業績。 技術創新的快速步伐意味著英偉達面臨持續的競爭。 競爭對手在 GPU、人工智慧和雲端運算等關鍵領域的進步可能會侵蝕英偉達的市場份額。



