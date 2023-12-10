一週展望：美國、英國、歐洲央行利率決議，美國11月CPI

本週重要經濟事件和數據

美國11月CPI —— 週二

美國10月總體CPI超預期放緩至3.2%，低於一個月前的3.7%，結束了通脹在6月份跌至3%後的小幅反彈。 核心通脹繼續放緩，10月核心CPI同比放緩至4%。 隨着美國政府關門的風險推遲到一月，美國經濟面臨的下行風險似乎正在減弱。市場預期11月總體CPI同比放緩至3.1%，預期11月核心CPI同比與上個月持平，預計為4%。

美聯儲利率決議 —— 週四

隨着10月的就業、通脹、消費等數據的疲軟，市場不再預期美聯儲將在12月進行加息，甚至可能在明年年中進行降息。此前較為鷹派的美聯儲理事沃勒也在近期表明當前的貨幣政策已經可以減緩經濟增長並促進通脹回落。 如果通貨緊縮成為一個問題，利率可能會下調，這表明利率可能已經見頂。此次美聯儲大概率將維持利率水平不變，投資者關注的是鮑威爾是否就當前市場的降息預期予以回擊，尤其是看到上週五的就業數據出現超預期增長後，失業率降至3.7%

歐洲央行利率決議 —— 週四

儘管6月份以來歐元區的經濟數據持續疲軟，第三季度法國的GDP收縮0.1%，德國全年GDP幾乎沒有任何增長，但歐洲央行行長拉加德就是否結束加息的問題並沒有表態。隨着通脹的持續放緩，歐洲央行管理委員會成員Isabel Schnabel承認歐洲央行已經完成了加息，並對通脹放緩的速度表示驚訝。 法國央行行長Francois Villeroy de Galhau也表示，隨着通脹回到目標，加息已經結束。 11月歐元區調和CPI同比放緩至2.4%，較一個月前的 2.9% 有所回落，也低於 8 月份的 5.3%。 拉加德現在面臨的最大挑戰是讓市場相信明年夏季之前不會降息。

英國央行利率決議 —— 週四

相較於其他主要經濟體，英國的通脹仍然過高， 10 月份總體CPI從一個月前的 6.7% 降至 4.6%，原因是英國能源監管機構 Ofgem降低家庭賬單上限後能源價格下跌。 不包括能源、食品、酒精和煙草價格的核心CPI同比從 9 月份的 6.1% 降至 5.7%。通脹過高也解釋了為什麼貨幣政策委員會中的三名成員——Catherine Mann、Megan Greene和Jonathan Haskel仍然希望提高利率。 儘管市場預期英國央行本週將維持利率在5.25%不變，但可能在票型上仍然存在着分歧。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：無重要數據和事件公佈

週二：英國11月失業率

美國11月總體/核心CPI（月率/年率）

美國11月實際收入（月率）

週三：英國10月三個月GDP（月率）

英國10月GDP（月率/年率）

歐元區10月工業產出（月率/年率）

美國11月PPI（月率/年率）

週四：美聯儲利率決議

英國央行利率決議

歐洲央行利率決議

美國11月零售銷售（月率）

澳大利亞11月季調後失業率

週五：中國11月社會消費品零售總額（月率/年率）

中國11月規模以上工業增加值（月率/年率）

美國、英國、德國、法國、歐元區12月PMI初值

本週重要產品關注

標普500指數（SPX 500 Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月10日）

標普500指數上週整體呈現震盪，本週關注價格能否站穩4600上方。基本面上關注11月的通脹數據和美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上的發言，是否會對當前市場樂觀的降息預期進行回擊。若強調目前不考慮降息或對當下股指造成一定的壓力。

歐元兑美元（EUR/USD） —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月10日）

歐元兑美元上週持續走弱，在上行結構趨勢線1.072附近觸底反彈。本週需關注美歐央行利率會議的聲明差異，從目前來看，歐洲通脹下行速度遠超管委會成員預期，已接近央行的目標。而美國方面數據仍然具有韌性，表現在上週五的非農數據上。美聯儲主席鮑威爾可能強調當前仍不考慮降息。歐元或仍面臨一定的下行壓力，下方關注1.068的支撐。



現貨黃金（XAU/USD - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月10日）

現貨黃金上週衝高後快速回落，上週五因非農數據超預期導致美元走升，黃金再度承壓。若價格失守2000或進一步跌至1945。



澳元兑離岸人民幣（AUD/CNH） —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月10日）

澳元兑離岸人民幣自10月以來整體呈現底部向上震盪，價格有向上突破之勢。若能突破4.762價格或進一步上行至今年7月高點4.93附近。



