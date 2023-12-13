CMC Markets 2024年黑天鵝預測 —— 衰退或沒那麼深，降息或沒那麼快

2023年仍然是不平靜的一年，美國地區銀行爆發危機曾一度讓市場擔憂系統性風險的發生，但隨着監管機構的及時行動避免了事件的持續發酵。隨後在第二季度人工智能概念爆發後曾一度讓美國科技七巨頭大幅上漲，其中特斯拉、英偉達、Meta均實現了股價在年內的翻倍行情。美國三大股指也創出自2022年1月以來的高點。



地緣政治也在今年更加不穩定，俄烏雙方仍深陷於戰爭泥潭中，巴勒斯坦加沙地區與以色列也爆發了戰爭，黃金、原油均出現了階段性的暴漲，黃金再度刷新歷史新高至2148美元/盎司，國際油價也曾一度回到90美元之上。



中國經濟在經歷了第一季度的“小陽春”後，從第二季度開始持續陷入疲軟，房價持續走低，居民消費萎縮，青年失業率上升。中國股市也呈現出持續下跌的狀況，與其他主要經濟體強勢的股市形成鮮明對比。



2024年歐美等國家經濟是否會陷入衰退？股市能否持續走高？美聯儲是否會降息？中國經濟是否觸底並開始反彈？這或許是投資者着重關注的問題。

1．鮑威爾所期待的“軟着陸”或不會發生，美國經濟或陷入温和衰退，美股或調整。



美聯儲主席鮑威爾在2023年的利率會議中多次強調美國經濟的韌性，軟着陸是有望實現的。我們確實看到了利率的持續上行，以及勞動力市場與居民支出均呈現着強勁的水平。這種現象讓市場相信美聯儲可以在不嚴重傷害經濟的情況下使通脹回到目標區間，這也支撐着美國股市的持續走高。隨着第四季度數據的降温，市場認為美聯儲本輪加息已經結束並可能在明年進行降息，這將市場的樂觀情緒推向了頂峯。近期股市的上漲反映了降息對估值的利好，但並沒有對經濟下行對企業盈利的拖累進行定價。這就意味着一旦出現經濟衰退，企業的盈利預期會迅速惡化，而考慮到當下美國財政方面的壓力以及美聯儲仍舊過高的資產負債表規模，可能並不會出現寬鬆的財政和貨幣政策來刺激經濟，這一預期的落空或導致股市的下跌。



自1960時代以來，美聯儲一共經歷了了12次加息週期，僅在1965、1984和1994年的三次加息週期中實現了經濟軟着陸，而這三次軟着陸共同點在於加息前的通脹處於下行趨勢中並位於低位，美聯儲的政策具有前瞻性。而2022年的美聯儲加息政策顯然是嚴重落後的，一直到通脹升至8%以上美聯儲主席鮑威爾才改口承認此前的通脹暫時論是錯誤的。近期經濟數據出現明顯降温，例如ISM製造業持續陷入收縮區間，居民消費支出大幅放緩，儲蓄率降至2022年12月以來最低水平，但美聯儲主席仍然以當下的勞動力市場和高於目標的通脹數據作為經濟強勁的參考。這意味着美聯儲或等待經濟真正出現衰退時才開始行動，其在2024年的貨幣政策或比市場所預期的更加滯後。



對於2024年，我們認為美國經濟或最快在第一季度陷入温和衰退，失業率或小幅上升。2023年雖然貨幣政策呈現緊縮，但財政政策明顯擴張，赤字率高達6.4%，明顯高於國會預算辦公室的預測。寬財政引發的居民可支配收入增加，消費支出強勁，房地產市場也在經歷了年初的深度調整後進行反彈，銷售出現回暖，空置率降低，新房市場呈現着較為健康的走勢。進入到2024年，美國的寬財政政策料難以維持，經濟增速將明顯下滑，但考慮到房地產市場得到修正，系統性的全面衰退概率可能較低。在温和衰退的背景下美聯儲可能不會出現明顯的刺激政策，而預期的落空或使經濟持續陷入低增長環境，滯漲擔憂對股價將形成利空。

2. 降息可能沒那麼快，美元指數可能沒那麼弱



隨着市場預期美聯儲本輪加息預期已經結束，市場普遍對美元指數將在2024年走弱達成了共識，其理由為宏觀數據的疲軟可能使美聯儲可能在明年年中進行降息。自11月以來美元指數從107附近持續走弱，曾一度跌破103關口，但在12月美元企穩反彈，目前在103.5 – 104區間震盪。美元指數的走勢一方面受短期貨幣政策預期影響，例如加息或者降息。我們在前文中有提到，美聯儲在通脹回落到目標區間之前可能並不會像市場傳達降息預期，即使美國經濟可能在明年陷入温和衰退，但只要不涉及到全面性的衰退，美聯儲很可能因當下的財政壓力和過高的資產負債表並不會進行大規模刺激政策，而不及預期的刺激政策可能並不會使美元指數走弱。



歷史上也出現過美元指數在降息週期走高的情況，主要發生在2001年和2019年的降息週期，這兩次降息前美聯儲均進行了縮表。而這一次的情況與這兩次有些相似，美聯儲自2022年6月以來開始縮表，截至2023年11月資產負債表規模降至7.81萬億，仍遠高於疫情前4萬億的水平。即使美聯儲在2024年停止加息，但預計縮表將持續進行。



若2024年全球宏觀環境開始陷入緩慢增長，美歐地區的經濟差異或一定程度上影響美元指數走勢，例如2014年上半年美國經濟率先復甦一度領先歐元區，美元指數迅速上漲。但隨後歐元區經濟實現反超，美元指數陷入持續震盪。美元指數曾在2016上半年和2017-2018年持續走弱，原因在於歐元區經濟持續走高，與美國之間的差距拉大。



目前歐元區的數據明顯弱於美國，若後續下行斜率大於美國則可能促使美元指數呈現走強的局面，美元指數現階段或不具備跌破100的條件。

3.黃金刷新歷史新高後，再創新高可能沒那麼容易



黃金在12月3日早盤一度刷新歷史新高至2148美元/盎司，但這輪暴漲僅維持了開盤後的一個小時，隨後價格急轉直下，在不到兩週的時間跌破了2000關口。黃金從10月開始的這輪上漲的核心邏輯為美聯儲結束加息的預期導致10年期美債收益率從5%的高位回落，曾一度跌破4.2%。12月3日的上漲純屬對突發性地緣政治衝突的反應，因此持續性較差。



近期市場對黃金均發表一致看多的觀點，認為黃金在2024年具備高配置價值，理由為全球央行貨幣政策或轉向。從中長期的角度來看，貨幣政策的週期性規律確實利好黃金，降息遲早會到來。但明年的不確定性在於經濟的淺度衰退能否支持美聯儲大幅度放水，貨幣政策的力度可能不夠，低於100個基點的降息可能對無風險收益的影響有限。美國的實際利率可能並不會大幅下行，這意味着黃金可能出現更多的震盪。



因此，我們對於黃金的觀點偏向於謹慎看多，本輪衝高後或經歷了一定時間的調整並確認低點，投資者需要耐心等待。

4.中國經濟可能恢復增長，但中長期前景仍需謹慎



2023年中國經濟經歷了強預期弱復甦的過程，房市在經歷了第一季度的“小陽春”後持續走弱，居民消費支出持續低迷，而出口也在第二季度後持續呈現負增長，但在11月出現轉正。展望2024年，隨着全球央行加息週期均進入尾聲，中國與其他經濟體的利差的擴大擔憂開始消退，這意味着貨幣政策空間仍然充足，明年預計仍然是個寬財政的一年。隨着萬億的特殊債券的發行，預計今年市場對地方政府債務擔憂的情緒將得以緩解，地方基建的發力或一定程度上帶動就業與消費，通脹可能呈現温和復甦的情況。



儘管如此，從長期角度來看，中國當下面臨人口結構的變化，中國樓市仍然持續面臨供應過剩的問題，且萬億的刺激並不能對當下幾十萬億的地方債務起到明顯的作用。隨着中國房地產市場的金融屬性的退卻，即使有寬鬆政策刺激，但房地產開發商仍面臨着融資難和償債難的問題。房市的底層邏輯在改變後很難出現明顯波動，即使在有政策託底的情況下。而房價直接影響到了中產的消費能力，中國的大部分中產的出現來源於過去十年房價的上漲。



總體而言，隨着地方政府款項的落地，預計在2024年初各項數據在地方基建的發力下出現回暖。受節前消費影響，CPI或小幅走高。中國股市或出現週期性的反彈行情，但預計全年維持震盪。



