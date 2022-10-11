原油或许到了左侧做空的时机，这次你是否还要错过？

10月5日，欧佩克+决定从11月起将石油产量下调200万桶/日，其声明中表示为了应对全球经济前景的不确定性。

该消息促使国际油价在10月的第一周录得大涨，WTI原油单周涨幅达近14%，布伦特原油涨近12%，结束了连续5周的下跌趋势。

然而，从经济周期来看，在全球多地通胀创几十年新高的背景下，经济硬着陆为大概率事件，经济将在未来的几个月进入到衰退期。而核心逻辑是，在经济环境恶化的背景下，工业生产大规模缩水，原油需求将大幅度降低，这将对油价形成中长端的利空。

此次反弹仅仅是对短期超预期的消息层面的发酵，扭转不了当前油价已经进入到下行周期的事实。

回顾本世纪油价的走势规律，油价每次见底的时机都是在经济陷入通缩的时候，具体如下图所示

美国CPI同比

来源：TradingEconomics

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WTI原油 Crude Oil WTI —— 月线图（10月11日）

来源：CMC Markets

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WTI原油见底的时间：

21世纪初，美国互联网泡沫爆发，经济衰退，通胀自2000年的3.4%开始下行，2002年通胀为1.6%。WTI原油在2001年11月见底，最低触及约17美元/桶。 2008年金融危机爆发，通胀在2009年下降至负值，最低触及近-2%，全年通胀为-0.4%。WTI原油在2008年12月触底，最低触及约35美元/桶。 2015年全球经济仍未摆脱金融危机的冲击，全球经济增速下降，通胀曾一度触及0%，全年通胀在0.1%。WTI原油在2016年2月触底，最低触及约26美元/桶 2020年新冠疫情爆发，通胀一度下行至0%，全年通胀在1.2%。WTI原油在2020年4月曾跌至负值。

由此我们可以推演一下未来形势，经济环境恶化，全球总需求降低，商品价格下跌，通胀下行。

美联储现在当前的首要任务是抑制通胀，即使通胀降至2%的目标，而当前的通胀仍在8%以上。美联储会通过各种政策工具抑制社会总需求，这对于油价是利空。

因此，投资者当前的决策应该是，抓住每一次油价出现反弹的机会。我们或许可以在不远的将来看到油价下跌至疫情前的水平。

那股市会怎么走？

先来看一张图

标普500指数（红线） vs WTI原油（蓝线）

来源：Tradingview, CMC Markets

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从趋势上看，价格在波动性上呈现一定的差异，但整体趋势保持高度的同向。

一句话可以概括：大宗不死，股市下跌不止。

逻辑推理为：通货膨胀——全球进入紧缩周期——需求降低，商品价格下跌，经济降温——经济衰退（大宗、股市见底）——央行再度降息——大宗、股市开始新一轮牛市。

美联储现在仍没有结束加息，可能会在明年3月结束，随后保持高利率一段时间，经济陷入衰退，直至通胀降低至2%。

因此，股市的下跌还远远没有结束，即使出现反弹（年底前）也是短期超跌修复，当前的策略仍以逢高看空为主。



