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原油双顶结构形成，后市或进一步下行

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Nov 2022, 12:50

WTI原油自10月18日以来开始了为期2周的反弹趋势。在11月7日突破了10月10日的高点92.34后未能成功企稳，价格在尾盘时段快速回落。周二价格持续走低，失守90整数关口，收盘下跌约3.6%。

我们自10月初以来对原油进行了持续一个月的跟踪，整体的思路以空头为主。支撑我们看空的核心逻辑是在高利率环境下经济将快速降温陷入衰退，其中欧洲或最快进入衰退期，从欧洲央行官员近期的发言来看，对加息始终呈积极态度，致力于将通胀带回2%的目标，并且做好了经济进入衰退的预期，而在2023年大概率将开始量化紧缩政策，这对于经济的冲击会进一步加大。

近期油价的反弹受多方面因素影响，例如美联储放缓加息的预期促使美元连续走低，中国疫情管控政策可能出现放松带动需求增长等。但这仅仅是消息面的短期利好，实际情形是美国终端利率可能将高于此前预期，虽然会放缓加息，但也许是连续多次的小幅度加息，居民的贷款成本将进一步扩大，严重抑制其他生活开支，从而降低社会总需求，而企业则通过裁员、缩减产量抑制成本，商品价格的熊趋势无法避免。中国方面，即使存在放松管控的可能性，但出口增速从近期的数据看已经陷入下降趋势，当前中国经济将重心放在扩大基建投资、拉动内需方面。但从目前的疫情状况来看，11月疫情再次快速反弹，政策方面将是谨慎的，因此需求增长可能会低于市场预期。

从当前的结构来看，油价在短暂的突破下行阻力后快速回落，重回下行趋势中，目前可判断为诱多行为，因此我们当前的策略仍以看空为主（价格处于90下方）。下方第一目标：81.3。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets（11月9日）

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