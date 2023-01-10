美国纳斯达克指数是否会有机会进一步反弹？

美国股市周一涨跌互见，但科技股权重最高的纳斯达克指数表现卓越，连续第二个交易日上行。近期美国的弹性走势主要受到两方面的因素的影响：一方面由于上周五公布的美国12月份非农数据录得显示劳工工资涨幅未达市场预期，增强了市场对美国通胀数据将进一步走跌的预期，进而打压美国涨幅公债收益率再次走跌，刺激成长型股价进一步走升；另一方面，中国经济重启的乐观情绪抵消部分全球金融危机的风险预期，继续推涨欧股与亚洲股市。那么，本周纳斯达克指数是否会继续近期的反弹走势？

美国通胀数据将决定美股近期的走势

自6月份美国CPI达到峰值9.1%后，美国通胀开始“退烧”，在10月份录得了大大低于市场预期的数据后，美国政府公债收益率出现下滑，打压美元持续走软，股市反弹，因投资者押注美联储将提前结束升息周期。本周的重磅数据将为本周五公布的美国12月份消费者物价指数 (CPI), 即通胀数据。10月份与11月份美国通胀连续两次放缓上行，分别录得7.7% 与7.1%，市场预期本次数据将继续降温至6.5%，若实际数据符合或者低于预期值将有望进一步支持美股的近期反弹。在上周五美国非农就业数据显示劳工工资涨幅小于市场预期，增强了市场对美国通胀率再次下滑的押注。根据数据显示，美国12月份平均小时工资上涨3.5%，小于预期值3.7%，并小于前值3.6%。在当前7%的通胀水平下，说明居民实际收入进一步减少从而减轻需求端压力。

从近期市场情绪面、基本面与技术面结合看来，美股的反弹机会大于回撤，在二月份美联储的议息会议前有望继续保持反弹走势。而科技股占权重较大的纳斯达克指数可能为由于通胀与国债收益率回落而收益最大的美国股票指数。

美国财告季将进一步影响大盘走势

美国四季度财告季即将拉开帷幕，重要大科技公司的业绩表现将从微观上给投资者做出股票估值的指导。从一些此前暴跌的科技公司股价大幅反弹的态势看，市场对本次财告预期存有乐观预期，如原脸书，Meta Platforms 的股价自11月低点以来反弹幅度约48%，网飞集团（Netflix）也自10月份低点以来上行50%。特斯拉股价在周五与周一连续两日上涨18%。说明投资者可能开始对之前重跌的科技权重股进行抄底，若这些公司的财告表现好于预期将有望进一步增长空头回补操作。

尽管近期的买涨情绪高涨，但美股的风险犹存。美国通胀水平仍然远高于美国联储的目标水平2%，美联储虽然在12月份的会议上将利息上行幅度降至25个基点，但仍然表示将在2023年不会进行降息。在2月份美联储很可能再次泼下热水，引发大盘回撤修正。从目前美国大公司裁员以削减运营成本的情况看，美国失业率有可能在本年度会逐步走升，引发经济下行。债券市场的系统性风险仍然存在，美国政府公债收益率倒挂现象已经持续近6个月。历史行情看，每次美国10年与2年期国债收益率出现倒挂均本随金融危机的爆发，而爆发的时间一般在18个月至2年左右的时间。

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