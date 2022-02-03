在应对熊市时可以使用的一些对冲工具

整个 1 月份，美国股市的动荡已经波及亚洲市场，由于美联储已确认其对更激进式的收紧货币政策的鹰派立场。虽然上周五以来的四个交易日中，科技板块出现大幅反弹，但美国标普指数500跌幅最深达到10%，纳斯达克指数大跌16%，已经深度进入修正区域。澳指200也一度跌入修正区域，曾较 2021 年 8 月的历史高点下跌多达 11%。对于持有亏损头寸的投资者来说，这无疑是一个非常艰难的时期。但是一旦市场筑底反弹，恐慌性抛售往往会导致不必要的损失。您可以使用一些常见的对冲工具来应对熊市中的市场行情。

差价合约卖空(CFD Short Sell)

差价合约为一种可以多、空双向交易的金融衍生品交易，在某种金融产品在跌势中，您可以考虑使用空单，空头头寸将带来与下跌价格相同的收益，这便是 CFD 交易账户的一个优势。您可以自行决定需要对冲多少持股比例。但需要注意的是，当价格可能跌至近期底部时，您需要关闭这些对冲头寸，以免造成损失，您也可以参考市场期权价格来决定平仓价格。

您可以考虑的防御工具

如果风险资产在您的投资组合中占很大比例，您可以考虑增加避险资产来对冲风险。在美联储收紧货币的周期中，典型的避险资产是黄金和美元。在股票市场中，防御性行业通常是公用事业和消费必需品。您可以考虑的产品是 XLU（公用事业精选行业 SPDR 基金）和 XLP（消费必需品精选行业 SPDR 基金）。

我们可以在下面的图表中看到，处于中间区间的板块更为稳定，并且仍处于上升趋势的轨道上。

VIX 也是投资者在市场动荡时期对冲市场的有效工具，因其为反应市场恐慌情绪的指数。 当投资者表现出恐慌和担忧时，VIX 会飙升，尤其是在市场崩盘时，VIX将急涨。 我们可以看到 VIX 在 2020 年 3 月疫情蔓延至全球范围时飙升至 80 以上，全球股市也因恐慌抛售而发生暴跌。 1月份 VIX 曾一度达到 30 以上的一年高点。如果股市继续保持下行势头，VIX 将进一步上涨。

图片来源：Investing.com

对冲多头头寸的工具

最后，有一些金融工具提供了与主流股票市场相反的趋势。 这些产品有与某些基金反向走势，例如对冲 QQQ 的 PSQ 或 SQQQ，对冲 S&P 500 的 SH，对冲 ARK 的 SARK，以及对冲 ASX 的 BetaShares BBOZ。 但是，您在使用这些对冲工具时需要谨慎，因为一些反向 ETF 在定价运动中直接使用杠杆，存在一定的杠杠风险，例如，SQQQ是三倍做空QQQ的反向基金指数。



