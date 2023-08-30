美元的反弹结束了？非美货币或迎来集体反弹

8月29日，美元指数日内冲高回落收阴，在过去的三个交易日试图挑战今年6月以来的高点区域104.5 附近，并以失败告终。昨日，一系列数据的公布向市场传达着美国经济正处在放缓的道路。例如美国8月谘商会消费者预期指数较前值的88.3大幅放缓至80.2，8月谘商会消费者信心指数放缓至106.1，远低于预期的116.2，前值为117。反映出消费者在超额储蓄快速消耗以及高利率环境持续维持的背景下，对消费前景感到愈发悲观。



除此之外，7月JOLTs职位空缺人数大幅下降至882.7万人，低于预期的945万人，前值为958.2万人。职位空缺降至2年多以来的最低水平，该数据也成为美国劳动力市场正呈现放缓的有力证据。受疲软数据影响，CME的FED Watch预测美联储9月暂停加息的概率升至87.5%，11月暂停加息的概率升至52.8%。



暂停加息的预期升温对美元的多头造成打压，目前市场仍将关注本周五公布的8月非农数据，若8月劳动力市场进一步放缓，这或意味着鲍威尔在杰克逊霍尔会议中的进一步加息的说法站不住脚。



美元指数 USDX —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（8月30日）

并且，在通胀方面，8月能源价格并未出现如同7月进一步走高的局面，这意味着其总体CPI的上行风险可能减轻，而就业市场的放缓或将促使核心CPI进一步下滑。并且，我们通过美联储在7月的货币政策会议纪要中已经发现成员间开始出现意见的分歧，部分官员已经认为当前利率水平足够具有限制性，而主席鲍威尔仍然保持着较鹰派的意见，从而支撑着美元。但鲍威尔对市场的鹰派预期管理在数据走弱的背景下或维持不了多久。因此，美元指数这一轮的反弹可能已经趋近于终点。



当然，从交易端出发，我们不能断言未来的数据一定出现持续的走软，以及美联储会很快的转鸽。市场中不排除出现超过预期的数据，或支撑美联储今年有且仅有一次的加息机会。这或支持美元指数在小幅回落后突破6月高点，但当出现破前高的时候或意味着更好的逢高卖出的机遇，大体思路如上图所示。

欧元、澳元、英镑、日元现阶段走势

欧元兑美元 （EUR/USD） —— 日线图

观点：1.076之上逢低看多

来源：CMC Markets（8月30日）

英镑兑美元 (GBP/USD) —— 日线图

观点：1.256之上看反弹

来源：CMC Markets（8月30日）

澳元兑美元 (AUD/USD) —— 日线图

观点：逢低看多，目标0.66



来源：CMC Markets（8月30日）

美元兑日元（USD/JPY） —— 日线图

观点：147之上逢高看空

来源：CMC Markets（8月30日）



