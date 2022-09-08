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今日市场展望：美日接近145短期追高需谨慎，澳联储放鸽澳元还要跌多久，道指或延续短期反弹

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

08 Sep 2022, 13:20

元兑日元 USD/JPY

美联储多位官员近期巩固美联储的鹰派预期，CME的FED Watch利率监测工具显示，9月加息75个基点的概率达到78%。美元指数周三走升，日高触及110.78后回落，最终收阴。

美元兑日元最高触及144.99后回落，当前价格运行于144.06。

日本内阁官房长官松野博一周三表示，最近日元出现大幅度的单边波动，准备在必要时对外汇市场走势采取适当行动。

目前需警惕日本方面的直接干预和技术面回调

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets

  • 日线级别，美日已处在震荡上行通道的上轨阻力区域，或面临波段回调
  • RSI指标进入超买
  • 目前处于上行5浪趋势中第5浪，价格可能接近触顶区域
  • 回落第一目标参考斐波那契38.2%，即3浪高点139.3。

 

澳元兑美元 AUD/USD

 

本周澳联储如市场预期加息50个基点，市场在短暂跳涨至0.683后迅速回落，符合我们在周一的判断。

澳联储主席洛威今日放出鸽派消息，将需要进一步加息，但不是按照预先设定的路径，随着现金利率上升，加息速度放缓的可能性增大。

因此，澳联储或在10月的利率政策会议上放缓加息幅度至25个基点

澳元兑美元 AUD/USD—— 日线图

来源：CMC Markets

  • 澳元在澳联储洛威放出鸽派信号后迅速回落，当前价格触及0.6716，接近震荡下行通道下轨的低点和7月14日低点0.668
  • 需留意价格是否能成功在0.668附近迎来企稳，若止跌或形成波段的短期反弹，反弹目标可参考0.68。
  • 从盈亏比角度来看更倾向于低位的反弹博弈，其风险可控。

 

道琼斯工业指数 DJI

美联储副主席布雷纳德在昨日的发言中强调了过度紧缩的风险，助力道琼斯工业指数昨日在触及31000附近后迎来反弹，录得上涨1.36%。市场目前正在等待下周二（9月13日）的8月通胀数据指引，跌势暂时有所缓解。

道琼斯工业指数 DJI—— 日线图

来源：CMC Markets

  • 预计本周将延续短期的震荡反弹趋势，上方参考目标为32360。
  • 美联储加息75个基点为大概率事件，即使出现反弹后也不能过于乐观，在加息前市场仍将反复，仍有进一步破位的可能性，因此更倾向于短期套利。
  • 后续若破位可参考30000的整数支撑。
  • 随着9月加息落地，考虑到过度紧缩风险和美国中期大选，市场鹰派情绪料有所消退，或使美股呈现反弹走强趋势。

 


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