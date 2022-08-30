人民币兑美元两周跌近2000点创两年来新低，是否会破7？

鲍威尔在上周五的杰克逊霍尔全球年会发表了非常“鹰派”的演讲，打击了市场此前对于美联储政策转向的预期，2023年降息已成为小概率事件，美元指数应声走强，并在周一最高涨至109.44，续创2002年高点。非美货币普遍下跌，美元兑人民币（离）周一走升突破6.9。截至8月30日，美元兑人民币（离）汇率低开走高，当前为6.9247。

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets

本轮人民币走弱从8月15日开始，截至8月30日跌幅接近2000点。其转折点逻辑为1）8月15日公布中国7月信贷数据，社融、新增人民币贷款超预期大幅度收窄，宏观经济仍显疲态，央行进一步降息稳固稳增长态势；2）美联储多位官员自8月中以来释放鹰派信号，促使9月加息75个基点预期升温，鲍威尔在8月26日的年会上将这一预期推至高潮。

截至8月30日，根据CME的FED Watch的预测显示，美联储在9月加息75个基点的概率为72.5%，加息50个基点的概率为27.5%。

美联储主席鲍威尔表示7月的通胀回落并不足以让美联储相信通胀已经明显改善，需要参考更多的“数据”。

而这些数据具有重要指导意义的为8月非农就业（9月2日公布）和CPI（9月13日公布）。

根据市场预期，8月非农就业新增人口略有下滑，但失业率预期维持前值3.5%不变，意味着劳动力市场仍旧强劲，对美联储当前的鹰派基调不会产生较大扰动。

而8月的通胀可能仍具有黏性，7月通胀的回落主要由于汽油价格的下跌，而8月的油价在沙特的减产预期下，重新有走强之势。

美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets

大宗商品价格8月以来持续回暖，收复自6月底以来的所有跌幅。

彭博商品指数 —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets

利率的提升虽然导致购房意愿回落，房价大幅度下跌，由此传导租房需求大幅度提升，从而导致房租上涨，推升核心CPI走升。

8月Markit服务业PMI初值意外录得44.1，远低于预期的49.8，前值为47.3，反映出美国的服务业受加息影响呈现走弱态势，需求端受到抑制，从这一方面来看，8月服务业通胀或得到有效缓解。

初步结论来看，CPI的重要分项能源价格在8月录得反弹，占核心CPI比重较大的住房通胀或仍有上升态势。8月通胀数据或仍维持高位，这或进一步强化9月加息75个基点的预期，美元在短期或维持强势趋势。

美元还能走多远？

若美联储在9月加息75个基点，联邦基金利率将升至3% – 3.25%，随后只剩下11月3日和12月15日的两次会议，美联储或在三次连续加息75个基点后评估经济与通胀，考虑到11月的中期选举来临，美联储政策或开始放缓，11月、12月或分别加息50、25个基点。至2022年底，联邦基金利率或升至3.75% - 4%。

多项经济指标指向美国经济增长已呈现放缓趋势，美元可能在年底至明年年初进入到高位筑顶的态势中。虽然并不能确定美联储加息的峰值在哪，因为美联储自身也依据于后续数据的表现。但大致可以推演随着利率不断的升高，需求端将持续受到打压，失业率或得以攀升，美联储加息的进程或在明年上半年结束，随后进入评估期。

由此可见，美元的牛市当前已处于强弩之末。大致推演美元走势：年底加息放缓、欧央行加快加息进程（美元震荡筑顶，小幅走升） —— 明年可能暂停加息 （美元震荡小幅回落） —— 通胀回落、经济衰退、降息预期升温 （美元掉头走弱）。

人民币汇率前景

由于下半年美元或仍呈现强势趋势，加上中国央行现阶段的宽松货币政策，以及欧元大幅度贬值，出口增速放缓。人民币仍面临短期贬值压力，美元兑人民币有破“7“的风险。

但从中长端来看，美元兑人民币即使破“7“也不会成为常态化表现，原因如下

央行与政府其发力稳固宏观经济态势，下半年经济进一步回暖可期

欧央行在接下来的9，10月会议连续加息50个基点的预期升温，年内若进一步如预期发力稳定欧元，结合当前贬值的人民币，对中国出口增速具有提振作用

疫情管控方面料逐渐常态化，根据李兰娟院士表态，新冠是乙类传染病，目前按照甲类管理，最终会归为乙类传染病管理。经济受疫情扰动的风险料持续减小。

央行坚持“以我为主“的货币政策，不会让人民币持续出现大幅度波动。

后续货币政策空间或有限，在8月6000亿MLF到期后，央行缩量续作4000亿MLF利率下降10个基点。当前市场主体不缺钱，缺的是信心。

因此，美元兑人民币汇率走升倾向于短期现象，人民币汇率中长期看具有韧性。

趋势推演：

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图（8月30日）

来源：CMC Markets



