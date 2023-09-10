一周展望：美国8月CPI，欧洲央行利率决议，苹果秋季发布会。

本周重要经济事件和数据

苹果秋季发布会 —— 周二

苹果秋季发布会将于美东时间9月12日举行，此次发布会的焦点预计将是iPhone 15系列、第九代apple watch以及在6月推出的Vision Pro的最新进展。市场预计iPhone 15系列将包含标准版iPhone 15 和iPhone 15 plus以及可能搭载了全新3纳米A17芯片的iPhone 15 pro和iPhone 15 pro max，并且全系机型或将搭配USB – C接口，取代旧的lightning接口。此前有消息称苹果可能将iPhone 15 pro max改名为iPhone 15 ultra，不过该消息尚未得到证实。

此次全新iPhone 15最主要的升级可能是摄像头和A17芯片带来的电池性能的提升。而在新款apple watch可能并不会出现重大的更新调整。目前有消息称iPhone 15的出货量预期因供应限制问题被下调，并且华为Mate60系列的提前开售也对市场产生了较大的冲击。苹果股价在过去的一周下跌约6%。

美国8月CPI —— 周三

美国7月和总体CPI同比上涨 3.2%，高于 6 月的 3%，为12 个月以来首次上涨，其上涨因素为能源价格的上涨。而7 月核心CPI同比放缓至 4.7%，6月为 4.8%。总体 CPI 的上涨意味着实现2%的 通胀目标并不是一帆风顺的。这意味着利率可能会在更长时间内保持在较高水平。尽管美联储在9月暂停加息似乎已经达到了共识，但近期强劲的经济数据也提高了美联储在11月加息的预期。市场预期8月总体 CPI 同比上涨 3.6%，但由于服务业就业的放缓，市场预期8月核心CPI同比放缓至4.3%。

欧洲央行利率决议—— 周四

由于欧元区近期不断走弱的经济数据，例如8月综合PMI初值降至47，连续3个月下降。制造业PMI下降至43.7，而此前保持强劲的服务业PMI也在8月降低至收缩区间，为48.3。欧洲央行管委在本月是否加息的问题上可能仍存在分歧。其中德国央行行长和比利时央行行长认为有必要进一步加息，但希腊央行行长和意大利央行行长表示需要对加息保持克制。欧洲央行行长拉加德在7月新闻发布会上暗示欧洲央行不需要进一步提高利率，从而削弱了欧洲央行的进一步紧缩行动的可能性。市场预期欧洲央行本周将按兵不动，但由于美联储11月加息预期升温，欧洲央行可能也不敢发出更多的鸽派言论，尤其是在看到近期汇率不断走低的情况下。

中国8月社会消费品零售销售 —— 周五

中国的消费增长在过去的几个月陷入停滞，7 月社会零售销售同比仅增长 2.5%，而预期增长 4%，规模以上工业增加值也低于预期，同比增长 3.7%，低于预期的 4.3%。国家统计局自8月开始停止披露青年失业率数据，这意味着当前的经济形式可能要比想象中的更为严峻。为了刺激经济，中国官方出台了一系列刺激政策，包括降低存量房贷款利率减轻居民负担，以刺激支出。下调股市印花税，调整IPO速率，规范股东减持以活跃资本市场。但预计这些政策对经济的刺激作用可能要等到后续月份看到。正如我们现在所看到的，8月的数据仍然疲软，例如贸易数据仍然疲软，股市和汇率方面也表现较差。但市场乐观地认为可能会看到改善，预计 8 月份零售额同比增长 3%。规模以上工业增加值预计同比增长3.9%。

以下是具体经济数据和事件：

周二：英国7月三个月ILO失业率

英国8月失业率

美国NFIB小型企业信心指数

欧佩克公布月度原油市场报告

周三：英国7月三个月GDP（月率）

欧元区7月工业产出（月率）

美国8月总体/核心CPI（年率/月率）

美国8月实际收入（月率）

EIA公布月度短期能源展望报告

IEA公布月度原油市场报告

周四：澳大利亚8月季调后失业率

欧洲央行利率决议

美国8月零售销售（月率）

美国8月PPI（年率/月率）

周五：中国8月社会消费品零售总额（年率/月率）

中国8月规模以上工业增加值（年率/月率）

美国8月进出口物价指数（年率/月率）

美国9月密歇根大学消费者信心指数（初值）

美国9月一年期通胀率预期

美国9月纽约联储制造业指数

本周重要产品关注

纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（9月10日）

纳指100在上周五止跌，目前上升趋势线支撑完好。本周影响指数的两大事件在于苹果发布会和美国的通胀数据，若发布会的表现不及预期，很有可能导致苹果股价进一步走弱并拖累大盘。而8月的CPI若高于预期则强化美联储11月加息的预期，这都将对纳指100形成压力，关注15150支撑。

苹果（AAPL） —— 日线图

来源：CMC Markets（9月10日）

苹果股价在9月6日大幅下跌后，在9月7日在173附近探底回升，成交量出现放量。意味着当前价格有着较多的多头筹码，而周五冲高回落，成交量呈现缩量。投资者可依靠170作为防守采取低吸策略，若跌破该水平则意味着后续进一步的下跌空间。

欧元兑美元（EUR/USD） —— 日线图

来源：CMC Markets（9月10日）

欧元兑美元在跌破上升结构支撑后连续走弱，目前延5日均线下跌，本周关注欧洲央行利率决议，预计维持利率水平不变将对欧元形成短期下行压力，若发言不鸽或有探底回升的可能性，技术支撑位在今年6月低点附近1.065。

香港恒生指数（HSI Cash） —— 周线图

来源：CMC Markets（9月10日）

恒指上周五因暴雨天气休市一日，大陆股指均表现较差，成交量进一步缩量，本周或出现补跌的可能性，若美国CPI数据强劲或短期刺激美元进一步升高，拖累股指。但预计下方空间有限，或形成探底回升态势，下方支撑：17800。



