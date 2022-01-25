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美股初显底部反弹，黄金突破后企稳，美元继续走强趋势

stocks rebounding

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

25 һ 2022, 03:30

国股市周一走出过山车行情，三大股指在早盘暴跌后迅速反弹，并均以涨势收盘。美国道琼斯指数上扬0.29%，但日内曾一度下跌逾千点；标普指数收高0.28%， 纳指飙升0.63%，但日内最大跌幅近5%。美股市场的巨幅震荡行情潜在表明投资者开始对跌幅惨重的科技公司开始抄底操作，本周四将迎来美联储2022年第一次议息会议结果公布，投资冒险意愿仍有望承压。

风险资产承压,美股出现疫情以来最差单周表现

美联储主席鲍威尔在12月份末突然放出急强的鹰派货币政策信号转向，一改以往认为“通胀”只是暂时的鸽派口径，引发美股进入筑顶修正的行情。美国股市在上周创下自2020年3月份以来最差的单周表现，截至周一收盘，美国道琼斯指数与标普指数分别自历史高位下滑8%与9%，美国纳斯达克指数自11月高位重挫17%。成长型科技板块跌幅惨重，上周奈飞公司 (Netflix)因对第一季度的指引远低于预期，股价重挫逾20%. 一些市盈率偏高与相对负债较大的科技股票由于美国债收益率急涨而遭到杀估值式的抛售。纳斯达克指数已经跌至修正区间，至自2021年10月份以来最低，潜在出现技术反弹的需求。但从周一行情来看，投资者似乎在寻找抄底机会，期待美联储主席鲍威尔会在本周会议上减少鹰派言论，再次出面安抚市场情绪。但在未来的两天内，可能会继续震荡走势，金融市场的投资情绪依然会以避险为主导。

黄金在重要支持为以上企稳，须警惕潜在回撤行情

黄金受到避险交易情绪的支持在上周突破重要阻力关口1830，并连续四个交易日收盘于其以上，若美股继续震荡，黄金有望再次突破上扬。但需要继续谨慎关注美债收益率，金价在近两日企稳也因美债收益率自上周高位走跌，对其进行支撑。若收益率继续飙升，同时股市企稳，金价或有冲高回落的可能。本周黄金价格的卖压集中在1845-1875的区间，若支持位1830被下破，可能会在重回通道整理走势，1800关口位进一步的潜在支持。

美元走强趋势有望持续

美联储由鸽转鹰的直接影响因素将为美元的持续攀升，尤其是对于开始缩表的表态将引发投资者对美债进行抛售，引发收益率走高，美元走强。尤其是与大宗商品价格相关的商品货币将有望进一步下挫，比如澳元/美元、纽币/美元与加元/美元。本周有来自这三个商品国的重要经济数据，澳大利亚与新西兰四季度CPI与加拿大央行的议息会议。今日已经公布的澳大利亚通胀率录得高于预期，但澳元短暂反弹后回落，预示商品货币将面临进一步的卖压。原油价格在85美元附近出现回落，将对加元造成进一步压力，引发美加货币对延续走强趋势。纽币或相对强势，因新西兰央行的持续升息预期对其起到基本面支撑。

 


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