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Analysis

美股大盘初现反弹趋势，1月”抄底”机会来了?

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撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

11 һ 2022, 04:10

一美国三大股指收盘涨跌互见，但皆在尾盘时间自日内低位反弹，纳斯达克指数单日表现最为强劲，是当唯一收涨的大盘指数，因投资者对大型科技股开始抄底交易。美国道琼斯工业指数下跌0.45%，标普500指数微跌0.14%，纳斯达克指数小涨0.05%。因美联储的12月份的议息会议纪要显示其将不仅提前升息，并且要同时展开缩减资产负债表，引发美债收益率暴涨与投资者对科技类成长型股票的抛售。美国股市在1月份第二交易日以来持续下行，纳斯达克指数的下滑幅度已经达到5%。摩根大通的分析师称美股市场出现“抄底”契机，并认为“市场可以承受走高的收益率”。

美联储转向强势鹰派，1月份周期型股票或成为支撑大盘的主要动力

为抑制持续走高的通胀率，12月份美联储放出了更加激进式的鹰派货币信号，并在月初公布的会议纪要内容中显示，多数美联储官员认为需要加快缩减购债的步伐，意味着其可能将提前升息的时间，根据CME的美联储利率监测工具显示，3月份升息25个基准点的概率升至70%。周末，高盛分析师认为美联储可能在2022年升息4次，较12月份的3次更为激进。并且，不仅要加快缩减购债，并且同时缩减资产负债表，引发美国长期政府公债的收益率继续上行。

根据美国12月份的非农业就业数据看，美国失业率下降至3.9%，基本接近2020年疫情前的水平，在经济强势复苏的环境下，货币收紧周期中，价值型股票将成为更具有优势的板块，这里主要指的是银行与能源。相比之下，科技类的成长型股票将由于高收益率而影响到其股值，难以保持近两年的高速增长。金融类基金股票（XLF）在12月末以来持续上扬，再次创出历史新高。同时，能源类基金指数（XLE）也反弹回至2020年1月份高位。相反，科技类基金股票（XLK）1月份的跌幅达6%。

美国大企业四季度财告有望再次鼓励美股的上行走势

本周的美股另一个催化剂将是美国大企业的四季度财告，美国大银行包括摩根大通、花旗与美国富国银行将在本周五公布四季度财告。另外，达美航空（Delta Airline）也将在本周四公布财告。自12月份以来，美国航空公司股价同样出现大幅反弹，也代表了投资者在经济反弹过程中对航空与旅游业复苏存有乐观的预期。美国达美航空公司与联合航空公司的股价自12月份以来反弹幅度均超过18%。初典型的周期性股票板块外，由于科技股价在1月份以来已经出现较大幅度的回撤，技术反弹的需求增大，也是周一科技股票出现触底反弹的重要因素。

即便美联储仍然有可能在本月的会议上重申升息预期与缩表计划，这些风险有可能已经被逐步消化，而出现再次的“买事实”的牛市。

纳斯达克指数在长期的上行趋势线出现技术反弹，日线图的下引线较长，表明多头力量显现攻势，日内的潜在的反弹目标在15，850点附近，然后是16，000整数关口。下方支持主要看200日均线附近15，000关口附近。

本周重磅- 美联储主席鲍威尔证词讲话、美国12月份CPI与零售数据

本周将潜在影响美股大盘走势的将为周二的美联储主席在参议院银行委员会的证词讲话，鲍威尔可能将再一次对2022年的货币政策导向做出明确的表态。周三的美国12月份消费者物价指数（CPI），预期本次物价指数的年度增长幅度将仍然高居在7%的水平。同时，周四的12月份产品价格出厂指数与周五零售数据也将为投资者需要关注的重要经济指标。


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