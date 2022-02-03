美股连续四个交易日反弹，脸书盘后跌逾20%

周三，美国股市连续第四个交易日反弹，因谷歌母公司Alphabet与Advanced Micro Devices强劲的财告表现拉升科技股份继续反弹。但脸书母公司， Meta Platform 和 PayPal 在美国盘后交易中股价大幅均下跌逾20%，拖累纳斯达克指数在盘后下滑逾1%。另外，因美国小非农数据意外爆冷，可能引发市场风险投资意愿在周五再次承压。

美股

美国股市连续第四个交易日反弹，道琼斯工业平均指数上涨0.62%，标准普尔500指数上涨0.94%，纳斯达克指数上涨0.5%。

大型科技公司公布了强劲的第四季度财告， Alphabet 的股价飙升超过 8%，再次逼近历史新高，此前该公司报告了强劲的收入增长并宣布 20 比 1 的股票拆分。在芯片制造商Advanced Micro Devices超出预期并给出积极的全年业绩指引后，股价上涨 5%。苹果上涨 0.72%，微软上涨 1.57%。脸书母公司Meta Platform 在发布财报前上涨 1.4%，但由于第一季度业绩预期差于预期，股价在盘后交易中暴跌 20% 以上。同样，由于令人失望的业绩指引，PayPal 股价下跌超过 24%。股价较历史高位下跌了 57%。

另外，因昨日公布的小非农ADP就业数据令人失望，1 月份就业岗位减少 30.1万个，这表明周五公布的就业数据可能增长乏力。高盛预测 1 月份将减少 15万 人，此前的市场预期为增长数据表明，招聘成本上升和劳动力短缺正在减缓就业市场的增长，同时意味着通胀问题很难在短期内得到解决。

美国国债

美国债券收益率因就业数据疲弱而下跌。美国10年期国债收益率从1.804跌至1.773%，2年期国债收益率跌至1.158%。

大宗商品

尽管原油价格飙升和地缘政治紧张局势令市场不安，但以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的主要产油国周三宣布再次温和提高产量，WTI 期货小幅上涨至每桶 88.31 美元。

由 23 个国家组成的欧佩克以及盟国忽视美国要求进一步提高产量以抑制价格的呼吁，表示其将保持原计划不变，在 3 月份每天增加 40 万桶的产量。

贵金属方面，受美元走软的支撑，黄金期货价格再次上涨 5.50 美元，至 1,806.60 美元。

货币

由于债券收益率下降和欧元走强，美元指数连续第三个交易日下跌。美指下跌 0.44%，至 95.945，较 1 月高点 97.440 下跌 1.6%。同时，欧元走强，欧盟1月份的CPI录得5.1%，远超预期 CPI ，欧元兑美元上涨 0.33%，这加强了欧洲央行在明天的会议上将更加鹰派的预期。

加密货币

加密货币在连续三天上涨后普遍下跌。比特币下跌 4.17%，至略高于 37,000 美元，以太坊下跌 4.77%，至 2,656 美元。

今日重磅

投资者日内需关注英国央行与欧洲央行的议息会议，预期两个央行都将增强鹰派的口径，尤其是英国央行有可能跟随美联储鹰派的转向上调利率，并且决定在年内缩表。欧洲央行虽然一直鸽派，但鉴于通胀压力将提升鹰派口径。另外，美国申请就业金人数也将进一步反应美国劳动力市场是否因omicron而明显放缓。



