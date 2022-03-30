美债收益率显现经济衰退信号，但美股涨势不减，美元近期或回落

近期，由于俄乌局势出现缓和，两国昨日进行了再次谈判，俄方称将撤出部分在基辅与北方切而尼戈夫周边的军队，乐观情绪引发周二欧美股市继续全线走升，其中欧洲汽车制造商与美国科技成长型股票板块领涨。原油价格也连续两日走跌，但昨日在经历7%的跌幅并触及日内低点后迅速反弹，仍然显现较强的弹性。同时，美国政府公债收益率曲线继续平滑走势，部分长期与短期的政府公债收益率已经开始出现倒挂，给美国经济出现衰退敲响了警钟。

“国债收益率曲线出现倒挂” 意味着市场对近期的经济发展较为悲观，情愿购买长期国债已锁定收益率，因为国债收益率与价格成反向走势，造成长期债券的收益率较短期收益率走跌，出现了与常规情况下的相反走势。

美股继续反弹，忽视美债曲线的危险信号

在美联储宣布三年以来的首次加息后，美国股市连续两个周反弹，美国标普500指数已经反弹并走出修正区域。投资者利用“卖谣言，买事实”的策略成功进行了近期的抄底操作，但市场对美债收益率出现倒挂的信号并不买账为何?

从历史上看，一般经济衰退与金融危机都是发生在10年与2年期美债收益率出现倒挂的大概一年以后（如下图，阴影的部分是经济衰退期）。当前的投资风险意愿受到俄乌局势主导，并且高通胀与后疫情时期的各种弊端对经济的负面影响还没有完全显现出来。从去年第四季度的业绩表现看，大科技公司仍然保持较强的盈利能力。一些公司开始大量回购股票或者进行拆股，为第一季度支持股价继续走高的主要因素。第二个季度的美国大企业财务报告将为决定美股在上半年的走势的关键因素。

欧元、日元可能对近期的美元形成压力

欧元与日元为自俄乌开火以来跌势最重的两只，欧元受到地缘政治风险打压，自二月份以来一路下滑，在三月初低点对美元汇率跌幅一度高达20%，在过去的两个周受到停火协议谈判的乐观预期鼓励而触底反弹，目前欧美汇率在2月24日以来的跌幅为2.7%。另外，因日本央行始终坚持鸽派导向，并继续大量购买日本国债，同时美债市场对美联储激进升息的预期越发强烈，引发日元对美元连续三个星期大幅上行，涨幅达7%，为自2015年12月份以来最高。但由于10年期美债收益率已经出现在关键水平2.5%回撤的迹象，美元有望在近期走软，美日汇率的上行压力开始减弱。技术图形上看，美日货币对有望在日内继续回撤，潜在目标首看121.43，然后是120.40。

美元/日元–日线图

其他的主要货币来看，商品货币包括澳元、纽币与加元兑美元仍然坚挺。多种迹象表明美元有望在近期出现下行压力开始走软。而美元兑人民币也在上周触及6.39以上的高点后回落，返回6.37的区间水平。



