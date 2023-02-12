一周展望：美国1月CPI重磅来袭，又将怎样引爆市场？

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

美国1月CPI —— 周二

自去年6月美国总体CPI达到9.1%的峰值以来，通货膨胀率一直呈下降趋势，在12月降至6.5%。核心CPI(不包括食品和能源价格)已从9月份的6.6%降至12月份的5.7%。

尽管如此，美联储主席鲍威尔上周二在华盛顿经济俱乐部表示，反通胀进程仍有“很长的路要走”。鲍威尔还警告说，美联储可能不得不将利率提高到高于投资者预期的水平，因为可能需要“很长一段时间”才能抑制通胀，尤其是在劳动力市场强劲的情况下。美国1月非农就业意外增加51.7万个就业岗位，超过市场预期的18.5万。

为了抑制通货膨胀，美联储于2月1日将基准利率提高了25个基点，至4.5%-4.75%。市场预期3月的会议还会加息25个基点，1月份的CPI数据可能有助于确定此后还会加息多少次。

随着近期汽油价格的反弹，市场预期1月份整体CPI将环比上涨0.4%，同比上涨6.2%。预计1月核心CPI环比上涨0.5%，同比上涨5.4%。其通胀的降速相较于去年11月和12月有所放缓，这或意味着通胀的根深蒂固，迫使美联储持续放鹰向市场施压。

英国1月CPI —— 周三

2月2日，英国央行将基准利率提高了50个基点，达到15年来的最高水平4%，这引发了利率是否已经见顶的问题。尽管英国央行暗示，只有在通胀压力持续存在的情况下才需要进一步加息，但这并不意味着不会再加息。

与通胀明显放缓的美国和欧洲形成鲜明对比的是，英国整体CPI在截至去年12月的一年中增长了10.5%，仅比去年10月11.1%的峰值略有下降。此外，12月份的核心CPI维持在6.3%不变。这些数据都表明，通胀压力可能会持续存在，或许需要英国央行在3月23日的会议中进一步加息至少25个基点。

经济学家预计，今年1月份总体CPI涨幅将放缓至10.1%。政坛的动荡和罢工使英镑的涨幅落后于其他G7货币，而近期英镑由于美元重新走强再次回到1.2附近。英镑贬值使英国进口商品更加昂贵，往往导致英国消费者物价上涨，从而加剧通胀压力。英格兰银行可能需要在对抗通货膨胀的斗争中坚持更长的时间，除非CPI在未来几个月大幅下降到10%以下。

美国1月零售销售 —— 周三

美国劳动力市场的表现依旧强劲，而11月和12月美国零售额环比分别下降1%和1.1%，这表明美国消费者在经济不确定性的背景下变得更加谨慎。美国各银行继续拨备资金，以弥补不良贷款带来的潜在损失，同时公司财报显示，收入和利润增长都在放缓。

随着汽油价格再次上涨，预计1月份零售额将较上月增长1.4%，抵消了去年12月份的下滑，12月寒流限制了消费者活动。

英国1月零售销售 —— 周五

英国11月和12月零售额环比分别下降0.5%和1%，尽管去年12月销量受罢工影响有所下降，但消费者的消费额却保持不变，这表明消费者对自己的支出更加精打细算。在过去的三个月里，销量下降了5.7%，但商品价值(不包括燃料)增长了3.6%。

与此同时，消费者信心指数从12月的-42降至1月的-45，原因是英国公众正在应对不断上涨的物价和天价的能源账单。从好的方面来看，旅游和休闲支出可能会上升。最近的交易数据更新中，航空公司记录了对座位和套餐的良好需求。

以下是具体经济数据和事件：

周一：瑞士1月CPI

周二：美国1月CPI

英国1月失业率

欧元区第四季度GDP修正值

周三：英国1月CPI

美国1月零售销售

美国2月NAHB房产市场指数

周四：日本1月商品进出口

澳大利亚1月失业率

美国1月PPI

周五：德国1月PPI

法国1月CPI

英国1月零售销售

美国1月进出口物价指数

本周重要产品关注

标普500指数 SPX Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（2月12日）

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标普500指数在4150 – 4200去区间高位盘整后承压回落，该位置也为去年9月高点附近。本周的CPI数据将影响美股接下来的短期去向，从数据预期来看，通胀继续呈现下降态势但降速相较于去年11月，12月略有放缓。美联储主席鲍威尔在上周的发言仍倾向于鹰派言论，股市接下来的上行动能将受到抑制。从MACD指标来看已有形成死叉背离迹象。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI Cash—— 日线图

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WTI原油自去年12月以来未能进一步跌破70整数关口，并形成了三重底。短线来看油价仍有向上反弹的趋势，但结构上看仍处于下跌形态中。随着中国解除疫情防控带动一定的消费回暖，油价或将延续反弹趋势。上方阻力参考趋势线压力处83.4。

美元指数 USDX —— 4小时图

来源：CMC Markets（2月12日）

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美元指数连续两周呈现反弹态势，主要受到美国经济在1月的强劲表现推动，目前价格维稳在1.03上方。本周料延续反弹态势，投资者可等待回调后的低吸机会。支撑：102.3。目标：105。

香港恒生指数 HSI —— 日线图

来源：CMC Markets（2月12日）

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香港恒生指数上周整体延续盘整趋势，但从图形结构上跌破了上行趋势线和30日均线。MACD指标出现背离，RSI指标进入空头区间。本周关注价格能否守住21000，若失败价格或进一步回落至20000附近。若出现反弹需关注价格能否突破1月高点22650，若再次失败或预示此轮反弹的结束。



