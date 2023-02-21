强势美元是否会卷土重来？

美元指数在2022年升值超过12%，在去年9月创下20年来的新高后，随着美联储开始放缓加息，欧洲央行更加鹰派的加息和日本央行放松YCC区间，以及中国的疫情解封促使美元呈现持续走弱的局面。

美元指数在2月初触底后呈现连续反弹的趋势，自2月低点反弹超4%。促使这波反弹走强的主要因素在于美国经济数据在1月的较好表现，以及货币政策预期可能比12月会议更加的鹰派。这是否意味着美元具备重新走强并再创新高的可能性？

我们通过对比过去40年来美国全年GDP增速与美元指数的趋势可以看出，两者保持着高度的正相关性。即经济基本面决定着本国货币汇率的长期走势。

在2020年美国经济受新冠疫情爆发影响出现了短暂的衰退，随后进行了超大规模的量化宽松刺激经济，使美国经济在2021年出现了强劲的增长，虽然在2021年年底市场已经预期美联储或将进入到激进的加息周期中，在美联储2022年3月进入加息后其他经济央行都追随其加息步伐，但美联储由于经济相较于其他地区更具弹性促使在激进加息周期中能走的更远，这使美元指数的强势周期一直保持到去年9月。而在不断收紧的金融环境下，美国GDP增速相较于2021年大幅度放缓，最终在宽松预期升温的背景下出现了连续下跌的趋势。

美联储在08年金融危机实行了三轮量化宽松，在全球金融危机复苏的后几年中，由于大幅扩张性的财政政策引发了对通胀压力上升的担忧，基于美联储将率先收紧货币政策的预期，美国利率重新定价走高促使美元在2014年年中进入到牛市周期。而在2016年年底随着全球经济增长担忧情绪的逐渐衰退，新兴市场货币逐渐企稳，美元指数在2016年年底见顶。

因此，从长期角度来看，以年作为计量单位，由于美联储将抑制通胀作为首要任务，经济增长将持续保持在低于趋势水平，美元指数或将进入到了长期走弱的局面。在美联储加息结束后，美联储将在维持高利率环境的一段时间后进入降息周期，这是经济周期规律。



美国GDP全年增长率

来源：TradingEconomics

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美元指数 USDX —— 月线图（2月21日）来源：Tradingview, CMC Markets

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大级别的方向相对较好判断，但难点在于对趋势节奏的把握。从过往历史表明，美元更大幅度的走弱需要看到全球供应方面的持续改善，即非美经济体增长风险的担忧情绪退却。而从目前来看，增长前景改善最大的经济体可能是在中国（取消疫情管控，政策发力，服务业复苏），而欧洲方面虽然制造业在1月出现了一定的回暖（供应方面改善，能源价格下跌），但在利率上行的背景下可能是疲软的。随着美联储加息次数可能比此前市场预期的要更多，大宗商品的限制环境可能仍将出现，这有可能促使美元在短期内仍然呈现走强的格局。



从现阶段来看，美元指数在上周五触及104.6后承压回落，价格若突破高水平位或将进一步挑战105.6。价格在103上方维持多头观点。

美元指数 USDX —— 4小时图（2月21日）来源：Tradingview, CMC Markets

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