纳指走弱，等待今晚通胀数据进一步释放风险。

苹果发布会并没有带来过多的惊喜，苹果股价也如预期走弱，并拖累纳指下跌，符合我们本周的预期。今晚美股将进一步迎来美国CPI数据的考验，从当前的市场对数据的预期来看，股市进一步走弱的风险还未完全释放。



由于能源和食品价格的上涨，市场预期美国总体CPI同比上涨3.6%，环比预期上涨0.6%；核心CPI预期同比放缓至4.3%，环比预期上涨0.2%。



在CPI分项上，高盛预计二手车和住房价格将进一步放缓，其中8月二手车价格预计下降3.1%，新车价格预计下降0.2%。住房通胀预计将保持当前放缓趋势，预计到2023年12月将同比放缓至5%，环比放缓至0.41%。但公共交通价格预计在能源价格和季节性高峰期出现上涨，预计上涨4.3%。汽车保险价格和教育成本预计将分别上涨1.6%和0.6%。预计核心CPI同比在今年12月将放缓至3.8%，2024年12月预计放缓至3%。



我们通过过去两周数据对股指的影响可以得出当前的交易逻辑为好数据 = 利空。例如上周发布的ISM非制造业PMI，初请失业金人数的利好均造成了股指出现连续两日的下跌。若今晚数据符合或超预期升温，则意味着高通胀和维持高利率的时间或更长，这将意味着美联储可能在9月的会议上仍不会松口，这可能会令市场失望，从而导致股市被抛售。



纳指100昨日受苹果拖累，出现阴线反包，目前仍在支撑通道之上，但可看出当前反弹呈现无力，或出现破位下行风险，下方目标参考14700附近。





纳斯达克100 (NDAQ Cash) —— 日线图

来源：CMC Markets（9月13日）



