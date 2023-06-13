美股本周开门红，今晚CPI能否助推纳指涨势？

自上周以来，市场对于美联储本周的政策预期几乎没有变化，暂停加息的概率徘徊在 75% 左右。 今晚发布的通胀报告对于美联储周三的政策指引非常重要。

美国的总体 CPI在去年6月达到 9.1% 的峰值后一直处于下降趋势，这种下降趋势在过去几个月加速。 4 月份，美国 CPI 跌至 4.9%，创 2 年新低，核心CPI同比放缓至 5.5%。

能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势，尽管当前食品价格仍然坚挺。但PPI 价格持续下跌支持了美联储可能将暂停加息，核心 PPI 同比已下降至 3.2%，明天可能跌破 3%，而去年3月高达 9.2%

今天的 5 月总体 CPI 同比增幅预计将再次大幅放缓至 4.1%，核心CPI预计将从 5.5% 放缓至 5.3%。如下图所示



来源：汤森路透

迄今为止，美联储官员的鹰派态度比前几个月要温和，目前的共识指向是暂停加息但未来仍有再次加息的可能性，因为美联储希望在最近的银行业危机和债务上限担忧消散后评估经济环境。 这一结果的另一面是通货膨胀率下降可能导致美联储的鸽派倾向表明周期的顶峰已经到来。

纳斯达克100昨日继续强势走高，续创去年4月以来的高点，距离15000整数仅差一步之遥。MAAMG（meta，苹果，亚马逊，微软，谷歌）均收红，涨幅平均在1.5%以上。特斯拉继续走高收涨2.22%，创12日连涨。近期市场风险情绪在没有重大事件和数据后持续高涨，从成交量上看，纳指在过去的三个交易日持续缩量走高，其成交量与当前指数走势产生一定背离，RSI再次陷入超买。

纳指本轮的阶段性高点无从得知，但考虑到本周连续两个风险事件来临，在市场越疯狂的时候反而需保持冷静。按当下图形结构来看，13900 – 14000为上升趋势的支撑节点。



纳斯达克100 NDAQ Cash —— 日线图

来源：CMC Markets



